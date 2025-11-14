Wittendorf gegen Felldorf im Fokus – Gechingen will Spitze verteidigen

In der Bezirksliga Nordschwarzwald steht der 13. Spieltag bevor. Gechingen, Altburg und Sulz führen die Tabelle mit jeweils 22 Punkten an, dicht gefolgt von Wittendorf, Felldorf/Bierlingen und Baiersbronn. Während im oberen Drittel jeder Punkt zählt, spitzt sich der Kampf gegen den Abstieg weiter zu.

Der VfR Sulz will seine starke Heimbilanz ausbauen und weiterhin im Titelrennen bleiben. Gegen Nagold II gilt der Tabellendritte als klarer Favorit, doch die Gäste haben in den letzten Wochen mit Kampfgeist überzeugt. Das 2:2 gegen Spitzenreiter Gechingen zeigte, dass die Mannschaft von Michael Steger jederzeit gefährlich werden kann. Sulz wird jedoch alles daransetzen, den nächsten Heimsieg einzufahren und die Tabellenspitze ins Visier zu nehmen.

Das Duell des Spieltags steigt in Wittendorf. Der Absteiger trifft als Vierter auf den punktgleichen Tabellennachbarn aus Felldorf/Bierlingen. Wittendorf will nach der 1:5-Niederlage in Sulz wieder ein Zeichen setzen, während Felldorf nach dem 2:0 in Gültlingen mit breiter Brust anreist. Beide Teams stehen für offensives, zielstrebiges Spiel und gehören zu den stabilsten Mannschaften der Liga. Ein Sieg könnte im dicht gedrängten Spitzenfeld entscheidend sein.

Den Auftakt bestreiten am Samstag Ottenbronn und Ahldorf/Mühlen. Beide Teams stehen mit zwölf beziehungsweise 14 Punkten im unteren Tabellenbereich und brauchen dringend Zählbares. Ottenbronn beendete zuletzt mit einem 1:0 in Dornstetten seine Durststrecke, während Ahldorf mit dem 3:3 gegen Altburg Moral bewies. Die Tagesform dürfte entscheidend sein.

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr Sportfreunde Gechingen SF Gechingen SG Dornstetten Dornstetten 14:30 PUSH

Nach dem Remis in Nagold wollen die Sportfreunde Gechingen im Heimspiel gegen Dornstetten wieder dreifach punkten. Die Mannschaft von Balazs Venter hat in den vergangenen Wochen durch Offensivfreude überzeugt, muss jedoch mehr defensive Stabilität zeigen. Dornstetten reist nach der Niederlage gegen Ottenbronn mit angeknackstem Selbstvertrauen an, wird aber versuchen, kompakt zu stehen und Nadelstiche zu setzen. Für Gechingen ist ein Sieg Pflicht, um die Tabellenführung zu behaupten. ---

Altburg ist seit neun Spielen ungeschlagen, musste aber beim 3:3 in Ahldorf einen kleinen Rückschlag hinnehmen. Gegen den Abstiegskandidaten Dornhan geht die Mannschaft von Felix Kübler als klarer Favorit ins Rennen. Die TSF zeigten beim 5:2 über Oberreichenbach zwar Offensivqualitäten, dürften gegen die stabile Altburger Defensive aber auf schwere Gegenwehr treffen. Für Altburg bietet sich die Chance, durch einen Sieg an die Tabellenspitze zu springen. ---

Zwei Teams auf der Suche nach Konstanz treffen in Oberreichenbach aufeinander. Die SG hat in den letzten Wochen schwankende Leistungen gezeigt, während Eutingen zuletzt beim 2:2 gegen Möttlingen leichtfertig Punkte liegen ließ. Beide Mannschaften stehen für Offensivgeist, lassen aber defensiv zu viel zu. Ein torreiches Spiel ist zu erwarten – mit offenem Ausgang. ---

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr TSV Möttlingen Möttlingen SV Baiersbronn Baiersbronn 14:30 PUSH

Der Tabellenletzte Möttlingen empfängt mit Baiersbronn ein Team aus der erweiterten Spitzengruppe. Nach dem 2:2 in Eutingen schöpften die Gastgeber etwas Hoffnung, bleiben aber mit sechs Punkten abgeschlagen Letzter. Baiersbronn reist nach der 3:4-Heimniederlage gegen Althengstett mit Wiedergutmachungswillen an. Für die Braun-Elf zählt nur ein Sieg, um im Aufstiegsrennen zu bleiben – doch Möttlingen wird sich zu Hause mit aller Kraft wehren. ---

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr SV Althengstett Althengstett SV Gültlingen Gültlingen 14:30 PUSH

Während Gültlingen nach der 0:2-Heimpleite gegen Felldorf/Bierlingen unter Zugzwang steht, feierte Althengstett beim 4:3 in Baiersbronn einen spektakulären Erfolg. Die Hausherren wollen ihre Serie fortsetzen und den zweiten Sieg in Folge einfahren. Für Gültlingen hingegen ist das Spiel richtungsweisend – ein weiterer Punktverlust könnte das Team aus dem Spitzenkreis herausfallen lassen.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________