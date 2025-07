Wittenberger zieht sich zurück – Hauser alleiniger Cheftrainer beim SC Wörthsee

Bekommt zur kommenden Saison einen neuen Cheftrainer: Jakob Witteneberger vom SC Wörthsee (r.) wird ab kommender Saison nur noch von Niclas Hauser trainiert. – Foto: Oliver Rabuser

Josef Wittenberger zieht sich beim SC Wörthsee aus dem aktiven Trainergeschäft zurück. Sein Nachfolger Niclas Hauser übernimmt künftig die Mannschaft.

Drei Jahre lang betreute Josef „Peppi“ Wittenberger zuletzt die A-Klassen-Fußballer des SC Wörthsee als Chefcoach. Dass sich seine Zeit als Übungsleiter aber bald zum Ende neigen würde, deutete Wittenberger bereits in der vergangenen Winterpause an, als der 27-jährige spielende Co-Trainer Niclas Hauser neben ihm zum gleichberechtigten Cheftrainer befördert wurde. Zur neuen Saison 2025/26 hat das SCW-Urgestein nun kein offizielles Amt im Verein mehr inne – soweit Wittenbergers eigener Entschluss. Dennoch will der Ex-Coach die Mannschaft und seinen Nachfolger weiterhin tatkräftig mit seinem guten Rat unterstützen. „Komplett ohne Fußball geht bei mir nicht“, erklärt Wittenberger. „Ich werde im Training und in der Kabine weiterhin dabei sein und helfen, wo ich gebraucht werde.“ Fließender Übergang: Wittenberger gibt Zügel an Hauser ab

Die abgelaufene Rückrunde war bereits ein wichtiger Teil des geplanten, fließenden Übergangs vom erfahrenen Wittenberger hin zum jungen Trainertalent Hauser – auch wenn die zweite Saisonhälfte sportlich alles andere als erfolgreich verlief. Vor dem Jahreswechsel rangierte der SC Wörthsee in der A-Klasse nur knapp hinter dem Tabellenführer, die Hoffnung auf den Kreisklassen-Aufstieg war groß. Doch es sollte ganz anders kommen: Nach einem Horror-Start in die Rückrunde mit nur einem Punkt aus den ersten sechs Spielen rutschte der SCW in der Endabrechnung bis auf Platz acht ab. Dieser Schock sei mittlerweile überwunden, meint Wittenberger: „Wir haben die Rückrunde aufgearbeitet, der SC Wörthsee ist weiterhin von Niclas Hausers Qualitäten überzeugt. Er ist ein sehr guter, junger und talentierter Trainer.“ Hauser bringt für sein vergleichsweise junges Traineralter bereits einiges an Expertise mit. Der ehemalige SCW-Spieler verfügt über die Fußball-B-Lizenz und arbeitete bereits im Jugendbereich des FC Bayern München, ehe er wieder an seinen Ursprung zurückkehrte. „Der SC Wörthsee ist mein Heimatverein, daher ist es für mich ein Privileg, hier Trainer sein zu können“, sagt Hauser, der fortan offiziell allein für die erste Herrenmannschaft verantwortlich sein wird. „Die letzte Saison war ein guter Übergang. Ich konnte noch einiges von Peppi mitnehmen“, führt der Übungsleiter weiter aus.