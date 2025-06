Wittenau und Stern 1900 II hoffen auf Novi Pazar

Im Neuköllner Derby geht’s nicht mehr um Punkte für die Tabelle, sondern um Prestige und einen gelungenen Saisonausklang. Beide Teams stehen bei 39 Punkten, das Hinspiel gewann Schwarz-Weiß überraschend mit 5:3 – eine Partie, die Coach Michael Karakaya sicher gerne als Blaupause nutzt. Auch Torjäger Tobias Schmidt (14 Tore) könnte noch ein Plätzchen in den Top 10 der Torschützenliste ergattern. Bei Hürtürkel, wo Abdüssamed Demirel zum Saisonende bilanzieren kann, steht Kubilay Yilmaz bei starken 12 Toren aus nur 17 Spielen – der Offensivmann will sich ebenfalls mit einem Erfolgserlebnis verabschieden. In einem offenen Spiel darf man mit Toren rechnen.