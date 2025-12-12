Wittenau fordert Marienfelde II - Lübars greift Delay an

Stern Marienfelde II will Herbstmeister werden, dahinter tobt ein packender Kampf um Platz zwei. Delay Sports will nach dem enttäuschenden Remis in Grünau zurück in die Spur, Veritas verteidigt den Aufstiegsrang, während unten gleich mehrere Teams ums Überleben kämpfen. Die große Spieltagsvorschau – emotional, einordnend und mit Blick auf die heißesten Torjäger der Staffel

Stern Marienfelde II will Herbstmeister werden: Das Team von Trainer Martin Lorenz hat drei Punkte Vorsprung vor Veritas. Der knappe 3:2-Sieg gegen den Grünauer BC zeigt allerdings, dass auch der Spitzenreiter verwundbar ist. Dennoch überzeugt Marienfelde weiter durch Effizienz und seine Top-Offensivkraft Marc-Jerome Schmidt, der bei nur neun Einsätzen bereits 14 Treffer erzielt hat. Wittenau, trainiert von Thomas Heyman, kommt gerade aus einem starken 5:0 bei Charlottenburg II und ist in bestechender Form. Der Tabellenachte hat nichts zu verlieren – und genau das macht die Partie spannend. Kann Wittenau dem Spitzenreiter ein Bein stellen? Oder setzt Marienfelde seine beeindruckende Serie fort?

Der VfB Berlin geht hochmotiviert in den Spieltag. Die Mannschaft von Trainer Maik Mann gewinnt am vergangenen Wochenende 4:2 bei Heinersdorf und bestätigt damit den Anspruch, weiter in Schlagdistanz zur Spitzengruppe zu bleiben. Mit 29 Punkten und ihren beiden eiskalten Offensivwaffen John Klaucke (9 Tore) und Gino Gillmeister (8 Tore, 6 Assists) tritt der VfB selbstbewusst auf dem eigenen Platz an. Sparta Lichtenberg dagegen kommt erneut aus einer heftigen Niederlage: Ein 0:12 gegen das Offensivmonster Delay Sports. Trainer Kilian Kitta versucht die Moral seiner Spieler zu stärken, doch der Tabellensechzehnte steht unter enormem Druck. Offensiv lebt Sparta vor allem von Luca Lescano, der mit seinen 7 Toren immer wieder gefährlich wird. Die Ausgangslage ist klar – doch Sparta kämpft mit allem, was es hat, gegen den nächsten Rückschlag.

Es ist das Duell, auf das viele blicken. Lübars kommt mit einem 4:1 gegen Traber im Rücken und einem der gefährlichsten Stürmer der Liga: Vincent Schareina trifft wie ein Uhrwerk und steht bei 11 Toren in nur acht Einsätzen. Trainer Detlef Fitzek weiß genau, dass er Delay damit wehtun kann. Delay Sports hingegen will einen erneuten Patzer verhindern. Ein 12:0 gegen Sparta Lichtenberg klingelt beeindruckend, doch zuvor gab es das schmerzhafte Remis beim Abstiegskandidaten Grünau. Trainerduo Kevin Pannewitz und Andreas Schild spricht Klartext und fordert die Rückkehr zum klaren Ziel: Aufstieg. Mit Pascal Brossmann (20 Tore), Sidney Friede (15) und Zulu Ernst (14) stellt Delay das mit Abstand gefährlichste Trio der Liga. Für Lübars wird es ein Abend, an dem jeder Fehler bestraft werden kann. Und Delay weiß: Nur ein Sieg hält sie im direkten Aufstiegsrennen mit Veritas.

Der Traber FC bleibt die tragische Figur der Liga. Nach dem 1:4 in Lübars verharrt das Team von Trainer Jonathan Lorenzi auf Platz 15. Offensiv ist Roger Abdallah mit 7 Treffern der einzige konstante Faktor, doch insgesamt fehlt es an Stabilität. Heinersdorf, trainiert von Paul Koste, will nach der 2:4-Niederlage gegen den VfB Berlin zurück auf Kurs. Besonders Peer-Phillip Brendler hebt sich hervor: 8 Tore in nur 6 Einsätzen – eine unglaubliche Quote. Heinersdorf ist der klare Favorit, doch Mariendorf weiß, dass jetzt vor der Winterpause jeder Punkt überlebenswichtig wird.

Charlottenburg II kassiert gerade ein bitteres 0:5 gegen Wittenau und rutscht immer tiefer in die gefährliche Zone. Trainer Philip Preikschat fordert mehr Zweikampfhärte und Kompaktheit.

Bosna dagegen ist nach dem spektakulären 6:3 gegen GW Neukölln in absoluter Hochform. Trainer Edin Jukic setzt dabei besonders auf Omer Hamzić und Esmir Salihović – beide stehen bereits bei 10 bzw. 8 Toren und sind brandgefährlich. Bosna kann mit einem weiteren Sieg die Spitzengruppe weiter unter Druck setzen.

Veritas ist die Mannschaft der Stunde. Der 5:1-Erfolg über den Berliner TSC bestätigt die Aufstiegsambitionen. Trainer Abdul Aziz Fakhro lässt seine Mannschaft dominant auftreten, besonders dank der formstarken Offensivreihe: Sebastian Ghasemi-Nobakht (13 Tore) und der überragende Spielmacher Mehmet Aydin (12 Tore, 20 Assists!) prägen das kreative Angriffsspiel. Beim Tabellenletzten Stern Britz herrscht dagegen weiterhin Sorgenstimmung. Das 3:5 gegen Concordia Wilhelmsruh zeigt zwar offensive Lebenszeichen, doch Trainer Nico Legel findet defensiv einfach keine Stabilität. Einziger Lichtblick bleibt Angreifer Resul Hirik mit 7 Saisontoren. Die Rollenverteilung ist eindeutig – doch Britz kämpft verzweifelt um jeden Punkt im Abstiegskampf.

GW Neukölln verlor am letzten Spieltag 3:6 bei Bosna, zeigte aber auch dort seine Offensivkraft. Trainer Volkan Ergin baut auf seinen Top-Stürmer N. Schyschka, der mit 12 Toren den Klub im Rennen um den Aufstieg hält. Der Grünauer BC bleibt nach dem 2:3 bei Tabellenführer Marienfelde weiter im Abstiegskampf gefangen. Trainer Christof Reimann schöpft Kraft aus der starken Leistung beim Meister, und Lucian Grabowski (8 Tore) bleibt die wichtigste Waffe im Angriff. Ein Sieg könnte Grünau wieder über den Strich bringen – doch Neukölln kämpft mit aller Macht um Anschluss an Delay und Veritas.

