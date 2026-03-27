Wittenau fordert Delay Sports - Marienfelde II bei Neukölln

Der 16. Spieltag der Bezirksliga Staffel 2 bringt richtungsweisende Duelle – sowohl im Titelrennen als auch im Tabellenkeller.
Der Tabellenachte Wittenau empfängt mit Delay Sports den Zweiten der Liga. Während Concordia im gesicherten Mittelfeld steht, geht es für Delay um den direkten Aufstieg. Die Gäste stellen mit Abstand die beste Offensive der Liga und sind klar favorisiert. Wittenau will dagegen vor heimischer Kulisse überraschen und sich weiter nach oben orientieren.
Für den Tabellenfünfzehnten Traber Mariendorf zählt im Abstiegskampf jeder Punkt. Gegen den Siebten Bosna Berlin wartet jedoch eine schwierige Aufgabe. Bosna steht stabil im oberen Mittelfeld und will den Anschluss an die Topplätze nicht verlieren. Mariendorf braucht dringend Zählbares, um den direkten Abstiegsplatz zu verlassen.
Veritas (3.) steht punktgleich mit Rang zwei mitten im Aufstiegsrennen und darf sich keinen Ausrutscher erlauben. Lübars (6.) gehört zu den formstarken Teams der oberen Tabellenhälfte und kann mit einem Sieg selbst näher heranrücken. Ein intensives Duell mit klarer Bedeutung für die oberen Plätze.
Spitzenspiel des Spieltags: Der Tabellenführer Stern Marienfelde II gastiert beim Fünften aus Neukölln. Die Gäste sind bislang ungeschlagen und klar auf Aufstiegskurs. Neukölln spielt eine starke Saison und will dem Spitzenreiter ein Bein stellen. Ein richtungsweisendes Duell im oberen Tabellendrittel.
Wilhelmsruh (14.) steckt mitten im Abstiegskampf und braucht dringend Punkte. Heinersdorf (10.) hat etwas Luft nach unten, ist aber noch nicht vollständig gesichert. Für die Gastgeber ist es ein Schlüsselspiel, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu halten.
Direktes Kellerduell zwischen dem Zwölften und Dreizehnten. Beide Teams kämpfen um den Klassenerhalt und wollen Abstand zu den Abstiegsrängen gewinnen. Der Berliner TSC hat leichte Vorteile durch die bessere Ausgangslage, doch Charlottenburg II steht ebenfalls unter Druck.
Das Spiel folgt noch:
Das Spiel fand schon statt:
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