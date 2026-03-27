 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligavorschau

Wittenau fordert Delay Sports - Marienfelde II bei Neukölln

Der 16.Spieltag wird nachgeholt in der Bezirksliga-Staffel 2

von far · Heute, 12:54 Uhr · 0 Leser
Wittenau Coach Heymann
Wittenau Coach Heymann – Foto: Frank Arlinghaus

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BZL Berlin-Staffel 2
Stern Britz
Wittenau
Lübars
Grünauer BC

Der 16. Spieltag der Bezirksliga Staffel 2 bringt richtungsweisende Duelle – sowohl im Titelrennen als auch im Tabellenkeller.

Morgen, 14:00 Uhr
Wittenauer SC Concordia
Wittenauer SC ConcordiaWittenau
Delay Sports Berlin
Delay Sports BerlinDelay Sports
14:00live

Der Tabellenachte Wittenau empfängt mit Delay Sports den Zweiten der Liga. Während Concordia im gesicherten Mittelfeld steht, geht es für Delay um den direkten Aufstieg. Die Gäste stellen mit Abstand die beste Offensive der Liga und sind klar favorisiert. Wittenau will dagegen vor heimischer Kulisse überraschen und sich weiter nach oben orientieren.

So., 29.03.2026, 12:00 Uhr
1. Traber FC Mariendorf
1. Traber FC Mariendorf1.Traber FCM
SV Bosna Berlin 94
SV Bosna Berlin 94SV Bosna
12:00

Für den Tabellenfünfzehnten Traber Mariendorf zählt im Abstiegskampf jeder Punkt. Gegen den Siebten Bosna Berlin wartet jedoch eine schwierige Aufgabe. Bosna steht stabil im oberen Mittelfeld und will den Anschluss an die Topplätze nicht verlieren. Mariendorf braucht dringend Zählbares, um den direkten Abstiegsplatz zu verlassen.

So., 29.03.2026, 12:30 Uhr
SFC Veritas 96
SFC Veritas 96SFCV 96
1. FC Lübars 1962
1. FC Lübars 1962Lübars
12:30

Veritas (3.) steht punktgleich mit Rang zwei mitten im Aufstiegsrennen und darf sich keinen Ausrutscher erlauben. Lübars (6.) gehört zu den formstarken Teams der oberen Tabellenhälfte und kann mit einem Sieg selbst näher heranrücken. Ein intensives Duell mit klarer Bedeutung für die oberen Plätze.

So., 29.03.2026, 13:00 Uhr
BSV GW Neukölln 1950
BSV GW Neukölln 1950GW Neukölln
FC Stern Marienfelde 1912
FC Stern Marienfelde 1912Marienfelde II
13:00

Spitzenspiel des Spieltags: Der Tabellenführer Stern Marienfelde II gastiert beim Fünften aus Neukölln. Die Gäste sind bislang ungeschlagen und klar auf Aufstiegskurs. Neukölln spielt eine starke Saison und will dem Spitzenreiter ein Bein stellen. Ein richtungsweisendes Duell im oberen Tabellendrittel.

So., 29.03.2026, 13:30 Uhr
FC Concordia Wilhelmsruh 1895
FC Concordia Wilhelmsruh 1895Wilhelmsruh
BSV Heinersdorf
BSV HeinersdorfHeinersdorf
13:30

Wilhelmsruh (14.) steckt mitten im Abstiegskampf und braucht dringend Punkte. Heinersdorf (10.) hat etwas Luft nach unten, ist aber noch nicht vollständig gesichert. Für die Gastgeber ist es ein Schlüsselspiel, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu halten.

So., 29.03.2026, 15:30 Uhr
Berliner TSC
Berliner TSCBerliner TSC
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott. II
15:30

Direktes Kellerduell zwischen dem Zwölften und Dreizehnten. Beide Teams kämpfen um den Klassenerhalt und wollen Abstand zu den Abstiegsrängen gewinnen. Der Berliner TSC hat leichte Vorteile durch die bessere Ausgangslage, doch Charlottenburg II steht ebenfalls unter Druck.

Das Spiel folgt noch:

Do., 23.04.2026, 19:30 Uhr
Grünauer BC 1917
Grünauer BC 1917Grünauer BC
VfB Berlin 1911
VfB Berlin 1911VfB Berlin
19:30

Das Spiel fand schon statt:

Do., 19.03.2026, 19:30 Uhr
SV Sparta Lichtenberg
SV Sparta LichtenbergSV Sparta II
SV Stern Britz 1889
SV Stern Britz 1889Stern Britz
3
2

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