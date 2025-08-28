Witt: „Wir müssen unsere Chancen besser nutzen“

Mit nur einem Punkt aus drei Spielen steht der SV Heiligenfelde am vierten Spieltag der Bezirksliga 1 Hannover bereits unter Druck. Die Aufgabe am Samstagabend (18 Uhr) beim SV Brigitta-Elwerath Steimbke dürfte dabei kaum leichter werden – nicht zuletzt wegen erneuter personeller Engpässe im Kader von Trainer Pascal Witt.

„Wir fahren dahin natürlich, um zu punkten – das ist klar“, sagt Witt, schränkt aber sofort ein: „Unser Kader wird momentan eher dünner von Woche zu Woche, als dass er sich langsam erholt.“ Zu den anhaltenden Ausfällen gesellen sich diesmal auch noch private Verhinderungen, sodass Heiligenfelde mit einer improvisierten Elf nach Steimbke reist.

Die Gastgeber stehen mit vier Punkten auf Rang sechs der Tabelle und haben am vergangenen Wochenende bei der 2:3-Niederlage in Twistringen einen Achtungserfolg knapp verpasst. Vor allem offensiv wusste Steimbke dabei mit bereits neun Saisontoren zu überzeugen – ein Wert, der die Defensivabteilung der Gäste fordern dürfte.

Für Heiligenfelde steht nach dem enttäuschenden 0:1 gegen den SV Esperke vor allem Effizienz im Fokus. „Wir wollen und müssen die Chancen, die uns Steimbke im Umschaltspiel bietet, konsequent nutzen“, betont Witt. Entscheidend werde sein, die sich bietenden Räume hinter der gegnerischen Kette „gut zu bespielen und auszunutzen“. Genau daran haperte es zuletzt: „Die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor hat uns gefehlt. Nur so können wir da erfolgreich sein.“