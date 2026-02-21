Witt: „Wir haben das Beste aus der Situation gemacht“ Heiligenfelde kämpft nach schwieriger Vorbereitung um den Ligaverbleib von red · Heute, 11:54 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Drenth

Der SV Heiligenfelde geht als Tabellenfünfzehnter in die entscheidende Phase der Saison in der Bezirksliga 1 Hannover. Mit sieben Punkten aus fünfzehn Spielen und einem Torverhältnis von 11:39 ist die Ausgangslage klar: Der Klassenerhalt wird ein Kraftakt. Umso wichtiger wäre eine optimale Wintervorbereitung gewesen. Doch genau die verlief alles andere als geplant.

„Wie viele Vorbereitungen im Landkreis war das sehr sporadisch zu Beginn. Man musste sehr viel improvisieren“, berichtet Trainer Pascal Witt. Trainingsplätze waren kaum nutzbar, reguläre Einheiten mit Ball nur eingeschränkt möglich. „Die Spieler haben auf jeden Fall die Laufschuhe genutzt, mussten sie leider nutzen“, sagt Witt. Viel Arbeit verlagerte sich abseits des Rasens: „Wir haben unser Dorfgemeinschaftshaus viel im Beschlag genommen, haben da an Körperstabilität und Kraft gearbeitet.“ Um zumindest sporadisch am Ball zu bleiben, wich das Team sogar aus: „Wir haben uns in den Zockerworlds in der Nähe eingemietet, um den Ball wenigstens ab und zu mal zu sehen.“ Es sei „eine sehr anspruchsvolle Vorbereitung“ gewesen, die allen Beteiligten aber auch neue Perspektiven eröffnet habe: „Es hat Einblicke gegeben, wie man eine Vorbereitung gestalten kann oder welche Möglichkeiten es neben dem Platz noch gibt, um Alternativen im Training zu sorgen.“

Sportlich allerdings blieb ein Makel. „Am Ende muss man sagen, ist diese Vorbereitung nicht die gewünschte Vorbereitung, um die Ziele, die wir in der Rückrunde haben, zu ändern“, räumt Witt ein. Heiligenfelde ist „stark abstiegsbedroht“ und wollte die Wochen nutzen, „an unserem Selbstvertrauen zu arbeiten, an unseren Abläufen zu arbeiten, um dann mit voller Kraft in die Rückrunde zu starten.“ Das Ziel formuliert der Trainer eindeutig: „Wir wollen die Punkte holen, damit wir den Abstieg verhindern.“ Erschwert wird die Mission durch personelle Verluste. „Mit Aaron Micael Chouacha Djomatou und Hendrik Rilka haben wir zwei Abgänge, die sehr schwerwiegend sind“, sagt Witt. Aaron sei lange verletzt gewesen und „wäre jetzt in der Rückrunde ein wichtiger Spieler geworden“. Rilka hingegen habe „nahezu jedes Spiel gemacht“ und sei „ein wichtiger Punkt in der Offensive gewesen“. Einer wechselte zu einem Ligakonkurrenten, der andere verließ den Verein aus privaten Gründen. „Das können wir verstehen, er ist weggezogen.“