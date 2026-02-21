Witt: „Wir haben das Beste aus der Situation gemacht“

Der SV Heiligenfelde geht als Tabellenfünfzehnter in die entscheidende Phase der Saison in der Bezirksliga 1 Hannover. Mit sieben Punkten aus fünfzehn Spielen und einem Torverhältnis von 11:39 ist die Ausgangslage klar: Der Klassenerhalt wird ein Kraftakt. Umso wichtiger wäre eine optimale Wintervorbereitung gewesen. Doch genau die verlief alles andere als geplant.
„Wie viele Vorbereitungen im Landkreis war das sehr sporadisch zu Beginn. Man musste sehr viel improvisieren“, berichtet Trainer Pascal Witt. Trainingsplätze waren kaum nutzbar, reguläre Einheiten mit Ball nur eingeschränkt möglich. „Die Spieler haben auf jeden Fall die Laufschuhe genutzt, mussten sie leider nutzen“, sagt Witt. Viel Arbeit verlagerte sich abseits des Rasens: „Wir haben unser Dorfgemeinschaftshaus viel im Beschlag genommen, haben da an Körperstabilität und Kraft gearbeitet.“
Um zumindest sporadisch am Ball zu bleiben, wich das Team sogar aus: „Wir haben uns in den Zockerworlds in der Nähe eingemietet, um den Ball wenigstens ab und zu mal zu sehen.“ Es sei „eine sehr anspruchsvolle Vorbereitung“ gewesen, die allen Beteiligten aber auch neue Perspektiven eröffnet habe: „Es hat Einblicke gegeben, wie man eine Vorbereitung gestalten kann oder welche Möglichkeiten es neben dem Platz noch gibt, um Alternativen im Training zu sorgen.“
Sportlich allerdings blieb ein Makel. „Am Ende muss man sagen, ist diese Vorbereitung nicht die gewünschte Vorbereitung, um die Ziele, die wir in der Rückrunde haben, zu ändern“, räumt Witt ein. Heiligenfelde ist „stark abstiegsbedroht“ und wollte die Wochen nutzen, „an unserem Selbstvertrauen zu arbeiten, an unseren Abläufen zu arbeiten, um dann mit voller Kraft in die Rückrunde zu starten.“ Das Ziel formuliert der Trainer eindeutig: „Wir wollen die Punkte holen, damit wir den Abstieg verhindern.“
Erschwert wird die Mission durch personelle Verluste. „Mit Aaron Micael Chouacha Djomatou und Hendrik Rilka haben wir zwei Abgänge, die sehr schwerwiegend sind“, sagt Witt. Aaron sei lange verletzt gewesen und „wäre jetzt in der Rückrunde ein wichtiger Spieler geworden“. Rilka hingegen habe „nahezu jedes Spiel gemacht“ und sei „ein wichtiger Punkt in der Offensive gewesen“. Einer wechselte zu einem Ligakonkurrenten, der andere verließ den Verein aus privaten Gründen. „Das können wir verstehen, er ist weggezogen.“
Die Konsequenz: „Der Kader ist dünn, aber nichtsdestotrotz konkurrenzfähig.“ Witt fordert eine klare Steigerung: „Wir wollen eine bessere Rückrunde spielen als eine Hinrunde, das auf jeden Fall.“
Während Heiligenfelde gegen den Abstieg kämpft, liefern sich an der Spitze VfR Evesen und SC Twistringen mit jeweils 41 Punkten ein Kopf-an-Kopf-Rennen. „Da oben machen es die ersten vier unter sich aus“, sagt Witt. Twistringen zähle er „ganz oben mit dazu“, ebenso Evesen. Entscheidend werde sein, „wer nach diesen schwierigen Bedingungen den besten Start in die Rückrunde hat“. Der Auftakt könne „entscheidend dafür sein, wie eng es wird oder wer sich im Meisterschaftskampf absetzen kann.“
Für Heiligenfelde geht es jedoch um andere Prioritäten. „Wir starten nächste Woche mit einem entscheidenden Spiel gegen Esperke“, kündigt Witt an. Der März werde „sehr entscheidend für uns“. Trotz aller Widrigkeiten gibt sich der Trainer kämpferisch: „Wir gehen optimistisch daran und wollen so viele Punkte holen wie möglich, um dann den Abstieg zu verhindern.“
Die Lage ist ernst, die Mittel begrenzt. Doch in Heiligenfelde setzt man auf Improvisationsgeist, Zusammenhalt und die Hoffnung auf einen besseren Start in eine Rückrunde, die über die sportliche Zukunft des Vereins entscheiden wird.