Witt: "Wagenfeld war klar besser – uns fehlt die Torgefahr"

Der SV Heiligenfelde steckt weiter tief im Tabellenkeller der Bezirksliga 1 Hannover fest. Beim TuS Wagenfeld unterlag die Mannschaft von Trainer Pascal Witt klar mit 0:3 (0:1) und wartet damit auch nach elf Spieltagen auf den ersten Saisonsieg. Während Wagenfeld seine starke Serie fortsetzte und auf Platz vier kletterte, bleibt Heiligenfelde mit nur vier Punkten Vorletzter.
„Kurz und schmerzlos – ein absolut verdienter Sieg für Wagenfeld“, bilanzierte Witt offen. Seine Mannschaft habe „über 90 Minuten nicht geschafft, Torgefahr auszustrahlen“. Lediglich in der Anfangsphase bot sich beim Stand von 0:0 eine vielversprechende Gelegenheit, als ein Verteidiger gerade noch eingreifen konnte und der Schuss aus 16 Metern am Tor vorbeiging. Danach übernahmen die Gastgeber zunehmend die Kontrolle.
In der 21. Minute brachte Giorgio Ronzetti Wagenfeld in Führung, als Heiligenfeldes Torwart den ersten Schuss noch parierte, der Abpraller aber genau vor die Füße des Angreifers fiel. Der gleiche Spieler erhöhte kurz nach der Pause (53.) – erneut nach einem unglücklich abgewehrten Ball. Das 3:0 von Chris Brüggemann (67.) resultierte aus einem zu kurzen Rückpass in der Heiligenfelder Defensive, den die Gastgeber eiskalt bestraften.
Witt ärgerte sich vor allem über die wiederkehrenden individuellen Fehler, erkannte aber auch kleine Fortschritte: „Defensiv war es über weite Strecken eine vernünftige Leistung, eine Steigerung gegenüber dem Leese-Spiel. Aber wir müssen schnell Wege finden, offensiv gefährlicher zu werden.“ Tatsächlich blieb der SVH in Wagenfeld weitgehend harmlos und kam kaum zu klaren Abschlüssen.
Mit nun sieben erzielten Toren in elf Spielen ist Heiligenfelde die offensivschwächste Mannschaft der Liga. Auch wenn die Defensive zuletzt stabiler wirkte, reicht das derzeit nicht, um Punkte zu holen. Schon am kommenden Spieltag gegen den TV Neuenkirchen (4.) steht das nächste schwere Spiel an – und der Druck, endlich zu gewinnen, wächst weiter.
TuS Wagenfeld 1908 – SV Heiligenfelde 3:0
TuS Wagenfeld 1908: Mario Nolting, Marco Babilon (55. Andre Krause), Alexander Nandzik, Tamme Alscher (65. Daniel Zimmermann), Ole Fortkamp, Maximilian Michael Steiner (75. Alin-Nicolae Faur), Felician Günther, Giorgio Ronzetti, Luca Storck (65. Finn-Arne Plümer), Chris Brüggemann, Philipp Nüsmann (75. Daniel Umeh Oduweku) - Trainer: Michael Hohnstedt
SV Heiligenfelde: Gündoğan Toprak, Jan-Niklas Bahll, Alban Aradini (79. Enno Beckmann), Marvin Godesberg, Hendrik Rilka, Fredrik Raake, Tristan Godesberg, Mika Malte Ulrich, Aaron Micael Chouacha Djomatou (46. Hendrik Rode), Ole Scharf (65. Bendix Precht), Colin Tettenborn - Trainer: Lutz Schröder - Trainer: Pascal Witt
Schiedsrichter: Philipp Emde
Tore: 1:0 Giorgio Ronzetti (21.), 2:0 Giorgio Ronzetti (53.), 3:0 Chris Brüggemann (67.)