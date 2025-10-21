– Foto: Sascha Drenth

Witt: "Wagenfeld war klar besser – uns fehlt die Torgefahr" Heiligenfelde ohne Chance

Der SV Heiligenfelde steckt weiter tief im Tabellenkeller der Bezirksliga 1 Hannover fest. Beim TuS Wagenfeld unterlag die Mannschaft von Trainer Pascal Witt klar mit 0:3 (0:1) und wartet damit auch nach elf Spieltagen auf den ersten Saisonsieg. Während Wagenfeld seine starke Serie fortsetzte und auf Platz vier kletterte, bleibt Heiligenfelde mit nur vier Punkten Vorletzter.

„Kurz und schmerzlos – ein absolut verdienter Sieg für Wagenfeld“, bilanzierte Witt offen. Seine Mannschaft habe „über 90 Minuten nicht geschafft, Torgefahr auszustrahlen“. Lediglich in der Anfangsphase bot sich beim Stand von 0:0 eine vielversprechende Gelegenheit, als ein Verteidiger gerade noch eingreifen konnte und der Schuss aus 16 Metern am Tor vorbeiging. Danach übernahmen die Gastgeber zunehmend die Kontrolle. So., 19.10.2025, 15:00 Uhr TuS Wagenfeld 1908 Wagenfeld SV Heiligenfelde Heiligenf. 3 0 Abpfiff + Video

In der 21. Minute brachte Giorgio Ronzetti Wagenfeld in Führung, als Heiligenfeldes Torwart den ersten Schuss noch parierte, der Abpraller aber genau vor die Füße des Angreifers fiel. Der gleiche Spieler erhöhte kurz nach der Pause (53.) – erneut nach einem unglücklich abgewehrten Ball. Das 3:0 von Chris Brüggemann (67.) resultierte aus einem zu kurzen Rückpass in der Heiligenfelder Defensive, den die Gastgeber eiskalt bestraften. Witt ärgerte sich vor allem über die wiederkehrenden individuellen Fehler, erkannte aber auch kleine Fortschritte: „Defensiv war es über weite Strecken eine vernünftige Leistung, eine Steigerung gegenüber dem Leese-Spiel. Aber wir müssen schnell Wege finden, offensiv gefährlicher zu werden.“ Tatsächlich blieb der SVH in Wagenfeld weitgehend harmlos und kam kaum zu klaren Abschlüssen.