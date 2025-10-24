Witt fordert Leidenschaft und Cleverness

Vor einer schwierigen Aufgabe steht der SV Heiligenfelde am 12. Spieltag der Bezirksliga 1 Hannover: Am Sonntag (15 Uhr) gastiert der Tabellenfünfte TV Neuenkirchen beim Vorletzten. Nach elf Spielen warten die Gastgeber weiter auf den ersten Saisonsieg, während Neuenkirchen mit 21 Punkten Anschluss an die Spitzengruppe hält.

Trainer Pascal Witt weiß um die Schwere der Aufgabe: „Die Favoritenrolle in dem Spiel ist klar verteilt. Die letzten Spiele gegen Neuenkirchen waren in der letzten Saison immer relativ eng. Es war sehr körperbetont – darauf stellen wir uns wieder ein.“ Entscheidend werde sein, sich kämpferisch zu behaupten: „Wir müssen bereit sein, jeden Meter zu gehen, jeden Zweikampf zu führen, um was Zählbares mitzunehmen.“

Über den Gegner findet Witt nur lobende Worte: „Neuenkirchen verfügt individuell über eine sehr, sehr gute Mannschaft. Immer gut eingestellt – wir müssen Mittel finden, sie zu ärgern, vor Herausforderungen zu stellen, vor Sachen zu stellen, die sie vielleicht nicht erwarten.“ Gleichzeitig fordert der Trainer von seinem Team Effizienz und Konsequenz im Abschluss: „Es geht darum, den Bock umzustoßen und die Chance, die wir haben, zu nutzen. Auch wenn es vermutlich nicht viele sein werden – wir müssen eiskalt sein und alles in die Waagschale werfen.“

Dass das nötig ist, zeigt ein Blick auf die Tabelle: Heiligenfelde belegt mit vier Punkten Rang 14, Neuenkirchen liegt mit 21 Zählern auf Platz fünf. Am vergangenen Wochenende verlor Heiligenfelde mit 0:3 beim TuS Wagenfeld, während Neuenkirchen zu Hause mit 3:2 gegen Steimbke gewann.