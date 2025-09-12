– Foto: Philipp Reichelt

Witt: "Die wenigen Chancen müssen wir eiskalt nutzen" SVH vor Heimspiel gegen Tabellenführer Bückeburg – „Bonuspiel" mit klarer Rollenverteilung

Mit dem VfL Bückeburg gastiert am Sonntag (15 Uhr) der bislang souveränste Auftritt der Bezirksliga 1 Hannover beim SV Heiligenfelde. Der Tabellenführer reist mit der makellosen Bilanz von fünf Siegen aus fünf Spielen und einem Torverhältnis von 19:2 an – und ist damit der bislang unangefochtene Ligaprimus.

Für SVH-Trainer Pascal Witt ist die Ausgangslage eindeutig: „Es ist für uns ein Bonusspiel, in dem wir nichts zu verlieren haben“, sagt er vor dem Duell mit dem Absteiger aus der Landesliga. Bereits in der Vorbereitung hatte man Bückeburg in einem Testspiel gegenübergestanden – damals sei schon deutlich geworden, „welche Qualität in dieser Mannschaft steckt“, so Witt. So., 14.09.2025, 15:00 Uhr SV Heiligenfelde Heiligenfeld VfL Bückeburg Bückeburg 15:00 PUSH

Dennoch geht Heiligenfelde das Spiel nicht ohne Ambitionen an. Nach dem überraschenden und kämpferisch starken 2:2-Unentschieden beim SC Twistringen am vergangenen Wochenende schöpft man vorsichtig Hoffnung. Gegen den Tabellenzweiten hatte sich Heiligenfelde dank Treffern von Kenneth Lange und Kevin Gibek einen Punkt erarbeitet – und vor allem Moral gezeigt. Mit nun zwei Zählern hat das Witt-Team zumindest Anschluss ans untere Mittelfeld gefunden. „Wir müssen defensiv sehr diszipliniert arbeiten und ein kompaktes Kollektiv bilden“, fordert Witt vor dem Duell mit dem Ligaprimus. Denn: „Bückeburg wird uns nur wenige Strohhalme reichen. Die müssen wir dann eiskalt ziehen.“ Gleichzeitig hofft der Coach darauf, phasenweise Ballbesitzphasen zu erzwingen – und nicht nur zu reagieren: „Das wird nicht leicht, ist uns klar. Aber es ist ein Heimspiel. Wir wollen das Bestmögliche erreichen.“