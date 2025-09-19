– Foto: Sascha Drenth

Witt: "Ab jetzt beginnt die Zeit, in der wir punkten müssen" Wichtige Wochen für den SVH beginnen in Rehburg

Der siebte Spieltag der Bezirksliga 1 Hannover markiert für den SV Heiligenfelde eine Wegscheide. Am Samstag (14 Uhr) gastiert die Mannschaft von Trainer Pascal Witt beim RSV Rehburg – einem Gegner, der selbst noch auf der Suche nach Konstanz ist. Für Heiligenfelde aber geht es mehr als nur um drei Punkte: Es geht um den Anschluss im Abstiegskampf.

„Der Druck erhöht sich, das ist uns klar“, sagt Witt offen vor der Partie. Nach sechs Spieltagen steht der SVH mit nur zwei Zählern auf einem direkten Abstiegsplatz. Die Leistung gegen Tabellenführer Bückeburg war stark, das Ergebnis aber erneut enttäuschend: 0:1 hieß es am Ende – trotz Überzahl über 80 Minuten und drei hochkarätigen Chancen. Morgen, 14:00 Uhr RSV Rehburg Rehburg SV Heiligenfelde Heiligenfeld 14:00 PUSH

„Wir haben gesehen, dass wir uns mit maximalem Einsatz Möglichkeiten erspielen können. Jetzt müssen wir anfangen, sie zu nutzen“, so Witt. Dass mit Rehburg und Drakenburg nun zwei Gegner warten, die sich im Tabellenmittelfeld bewegen, sieht der Coach als Chance – trotz weiterhin angespannter Personallage in der Offensive. „Das sind keine leichten Aufgaben, aber es sind die Spiele, in denen wir punkten müssen.“ Der RSV Rehburg unterlag zuletzt mit 2:4 in Steimbke, zeigte dabei aber wieder seine zwei Gesichter: Vorne gefährlich, hinten anfällig. „Sie haben eine offensive Wucht, aber auch Defizite in der Absicherung. Wir müssen aktiv mit Ball agieren, Rehburg beschäftigen, Fehler erzwingen“, fordert Witt. Der Plan: Möglichst kurze Wege zum Tor, klare Aktionen, hohes Pressing in ausgewählten Zonen.