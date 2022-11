Witikon stolpert und überlässt Horgen den Leaderthron 2. Liga, Gruppe 1:12. Runde

Witikon unterliegt Wettswil-Bonstetten 2 und muss die alleinige Tabellenführung dem bei Seefeld siegreichen Horgen überlassen. Urdorf gewinnt das Mittelfeld-Duell bei Red Star 2. In der unteren Tabellenhälfte stechen die Kantersiege von Wollishofen und YF Juventus 2 ins Auge, und am Tabellenende gewinnen die Blue Stars bei Schlusslicht Kilchberg-Rüschlikon.

Vergeigt: Kilchberg-Rüschlikon vergibt auch den zweiten Matchball

Nachdem Kilchberg-Rüschlikon vor zehn Tagen im Nachtragsspiel Leader Witikon bezwungen hatte, sind durch die Konstellation der Direktduelle die Erwartungen gestiegen. Nun wurde aber auch die Partie gegen die Blue Stars mit dem 1:2 zur Enttäuschung. Die Gäste als Absteiger hinterliessen bisher alles andere denn überzeugende Auftritte und wurden auf den vorletzten Platz durchgereicht.

Im kapitalen Spiel gegen den Tabellenletzten wurden die Weichen aber bereits frühzeitig in die richtige Richtung gelegt: mit dem Führungstreffer von Alem in der 10. Minute. Nach einer guten halben Stunde erhöhte Zorzetto auf 2:0. Der Zweitore-Pausenrückstand war natürlich eine Enttäuschung für die Hausherren. Auch das Anschlusstor in der 72. Minute ging aufs Konto der Gäste, es war ein Eigentor von Abdirahman. Die Hoffnungen beim Team von Peter Traber ruhen nun beim letzten Vorrundenspiel in Einsiedeln. Die Blue Stars empfangen Tabellennachbar Wollishofen.

Verdient: Einsiedeln holt Punkt nach neun Niederlagen

Die Gäste aus Einsiedeln führten in Bülach bis kurz vor Schluss, realisierten schlussendlich beim 2:2 aber "nur" einen Punkt - immerhin den ersten nach zuvor neun Niederlagen in Folge.

Das Heimteam war nach einer knappen Viertelstunde den Erwartungen entsprechend durch Nwannah in Führung gegangen. Dabei blieb es bis zur Pause. Nach einer guten Stunde konnte Michael Nützel aber ausgleichen und dadurch hatten die Einsiedler Lunte gerochen. Tatsächlich brachte Prskalo die Gäste sechs Minuten später in Führung, welche bis in die Schlussphase anhielt. In der 85. Minute erzielte Xhemajli wenigstens noch den Ausgleich für Aufsteiger Bülach.

Am letzten Spieltag in diesem Jahr empfangen die Gäste aus dem Klosterdorf noch Kilchberg-Rüschlikon mit dem Verdikt, dass der Verlierer als Schlusslicht überwintert. Bülach dagegen reist zu Leader Horgen.

Verloren: Witikon muss Tabellenführung abgeben

Witikon erlebte gegen die Reserven von Wettswil-Bonstetten eine herbe Enttäuschung und zog nach einem harten Fight mit einer 1:2-Niederlage vom Platz.