In einem spannenden Gipfeltreffen schlägt Witikon den bisherigen Leader Horgen mit 3:2. – Foto: Marcel von Allmen

Witikon siegt in hochstehendem Spitzenkampf 2. Liga, Gruppe 1: 10. Runde

In einem spannenden Spitzenkampf schlug Witikon Horgen knapp. Die Verfolger Bülach und Seefeld siegten gegen Schwanzteams, während Wollishofen Oerlikon/Polizei deklassierte. Wiedikon siegte knapp in einem torreichen Spiel. Es fielen generell wiederum viele Tore (37), der Saisonrekord mit 39 von Ende September wurde nur marginal verpasst.

Hochspannend: Witikon entscheidet Gipfeltreffen für sich

Horgen verlor wohl den Spitzenkampf in Witikon 2:3, zeigte sich aber von seiner besten Seite. Beide Mannschaften waren keine 48 Stunden zuvor noch im Cup-Einsatz gewesen (Witikon siegte, Horgen unterlag im Elfmeterschiessen) und legten trotzdem ein horrendes Tempo vor. Nach 10 Minuten war Horgens Bonsu vor Torhüter Passini am Ball und dirigierte das Leder Richtung Tor. Ein Witiker Verteidiger konnte den kullernden Ball im allerletzten Moment von der Torlinie wegbefördern. In der 22. Minute ging dann Witikon in Führung: Zurbuchen konnte Okuagbes Schuss noch wegfausten, aber nur in die Füsse von Marzullo, der haargenau in die untere Ecke - oder "le petit filet", wie die Romands zu sagen pflegen - traf. Dabei blieb es bis zur Pause, welche die Gäste intensiv nutzten: Keine 8 Minuten danach wurde Captain Chipra im Strafraum gelegt und Gajsek verwertete den folgenden Penalty zum 1:1. Die Reaktion Witikons blieb indes nicht aus, denn Onurlu schoss das Heimteam drei Minuten später im zweiten Versuch wieder in Führung.

Trotz Cup-Einsatz keine 48 Stunde zuvor: Horgen und Witikon gingen mit hohem Tempo zur Sache. – Foto: Marcel von Allmen

Horgen liess sich davon aber nicht unterkriegen: Nach einer guten Stunde umkurvte Tolaj die Witiker Defensive und traf in die nahe Torecke zum erneuten Ausgleich, der aber wiederum nur sieben Minuten Bestand hatte: Nach einem Handspiel zeigte der Unparteiische sofort auf den Punkt. Okouagbe liess sich die Chance nicht entgehen und traf zum 3:2. Die Schlussphase hatte es dann in sich: In der 86. Minute steuerte der eingewechselte Albion Krasniqi alleine auf Horgens Sven Zurbuchen zu und wurde von diesem umgefräst. Der Torhüter wusste sogleich, was ihm blühte. Burkhalter ersetzte den Neffen der ehemaligen YB-Legende Urs Zurbuchen (2 Länderspiele), befand sich danach aber mehr im gegnerischen als im eigenen Strafraum, denn die Gäste drückten vehement auf den Gleichstand. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FC Witikon Zürich (@fcwitikon) Mehr als fünf Eckbälle schauten aber nicht heraus, zudem verloren die Horgner noch Dzaferi, der mit Verdacht auf Schlüsselbeinbruch ins Spital musste. Witikon schloss mit diesem Sieg zu Horgen auf und hat zudem noch das Nachtragsspiel am kommenden Donnerstag bei Kilchberg-Rüschlikon in der Hinterhand.