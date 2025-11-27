Witali Semenschuk sucht mit dem SV Weil II die Leichtigkeit

Alter schützt vor Leistung nicht. Das gilt auch für Witali Semenschuk. Der 33 Jahre alte Fußballer geht in der Reserve beim SV Weil II als ältester Stammspieler voran und versucht, der jungen Truppe mit seiner Erfahrung (bis zur Oberliga) die Richtung vorzugeben. Speziell jetzt, in der bisher schwierigsten Saisonphase des Bezirksliga-Aufsteigers. Mit fünf Siegen waren die Weiler furios in die Saison gestartet, fegten alles weg, was sich ihnen in den Weg stellte – etwa am zweiten Spieltag den SV BW Murg: mit 11:0-Toren.

Dann folgte der Einbruch. Die 1:5-Pleite beim FC Hauingen läutete einen Negativlauf mit zwei Remis und sechs Niederlagen ein. Von Rang zwei fiel Weil auf den achten Platz ab. „Zu Beginn war es unsere Euphorie, die uns getragen hat. Wir haben um jeden Ball gekämpft. Da dachte man, es läuft alles wie von selbst“, sagt Semenschuk, der aus Schopfheim stammt und in der Jugend des SVS mit dem Fußball begann. Über den FC Zell, FV Lörrach-Brombach und FSV Rheinfelden landete er im Juli 2023 beim SV Weil.