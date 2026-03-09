Wistedt jubelt im Aufsteigerduell spät - Roddau in Frühform

Zweites Spiel, zweiter Sieg! Der FC Roddau befindet sich in einer ordentlichen Frühform und legt nach dem 3:0-Erfolg in der Vorwoche in Meckelfeld einen weiteren Dreier ohne Gegentor nach. Matthias Dierks zeigte sich aus elf Metern nervenstark und brachte die Gäste in die Erfolgsspur (24.), vor dem Einbruch der Schlussphase legte Tim Aschmann das vorentscheidende zweite Tor nach (71.). Der FCR klettert damit auf den fünften Platz und könnte aus eigener Kraft den Rückstand auf einen Aufstiegsplatz sogar auf vier Zähler heranrücken. Elbdeich bleibt knapp über dem Strich.

Die SG Estetal II fand eigentlich gut in die Begegnung, doch Wistedt schneller auf die Ergebnistafel. Zunächst scheiterten die Gäste noch am Querbalken, dann versenkte Adrian Fehling den Rebound im Netz (11.). Anschließend verlagerte sich das Geschehen vermehrt zwischen die Strafräume, ehe sich Fehling ein Herz aus der zweiten Reihe fasste und mit einem abgefälschten Schuss erhöhte (45.+1).

Nach dem Seitenwechsel probierte es Finn Jonas Kühn ebenfalls aus der zweiten Reihe und brachte damit die SGE zurück in die Begegnung (70.). Nach dem Anschlusstor bekamen die Gastgeber Oberwasser und feilten am Ausgleich. Schließlich war es Justin Brandt, der die Kugel per Strafstoß über die Linie schob (81.).

Daraufhin hätte das Momentum eigentlich zu Gunsten Estetals ausfallen können, doch stattdessen handelten sich beide Duellanten eine Ampelkarte ein. Im Anschluss an den Platzverweise für Estetal nutzte der SVW den folgenden Freistoß, um durch den gerade erst eingewechselten Lars-Henning Lilie zur erneuten Führung abzustauben (86.). Die SGE lief zwar nochmal an, doch in der Nachspielzeit machte Matthias Märtens mit einem Freistoß den Deckel drauf (90.+8).

Während der eine Aufsteiger mit diesem Sieg im Sechs-Punkte-Spiel sich viel Luft verschafft, werden die Aussicht für Estetal trüber. Der Rückstand für die Bezirksliga-Reserve auf das rettende Ufer ist bereits auf fünf Zähler angewachsen.