– Foto: Veranstalter

Wissenswertes rund um den 31. Mercedes-Benz JuniorCup

Der 31. Mercedes-Benz JuniorCup findet nach zweijähriger Corona-Pause statt am 7. und am 8. Januar im Sindelfinger Glaspalast. Am Samstag beginnt das erste Spiel um 12 Uhr, am Sonntag um 13 Uhr. Am ersten Tag wird bis um 17:45 Uhr gespielt, am zweiten wird das Finale um 18 Uhr angepfiffen.

Die Teams Schon das erste Spiel hat es am Samstag, den 7. Januar um 12 Uhr in sich: VfB Stuttgart gegen Galatasaray Istanbul – das verspricht ein Spektakel. In Gruppe A spielen noch Manchester United und RB Leipzig, in Gruppe B treten Rapid Wien, Benfica Lissabon, FC Augsburg und der 1. FC Köln an. Die Tickets: Für den zweiten Tag sind die Sitzplätze fast schon ausverkauft. Es gibt nur noch wenige Restkarten. Stehplätze gibt es hingegen noch genügend. Für den ersten Tag sind auch noch Sitzplätze verfügbar. Der Vorverkauf wird dringend empfohlen, Tickets gibt es über http://www.mercedes-benz-juniorcup.de/ Turnier der Auszubildenden Auch bei der 31. Auflage ist das Turnier der Auszubildenden fester Bestandteil des Turnieres. Teilnehmer: Werk Sindelfingen, Werk Untertürkheim, Team Zentrale, Werk Düsseldorf, Werk Rastatt, Werke Berlin & Ludwigsfelde, Werk Bremen und Werk Hamburg. Gespielt wird am Samstag ab 9 Uhr, Sonntag ab 9:15 Uhr. Schirmherr Das Turnier hat einen neuen Schirmherrn. Als Nachfolger von Thomas Hitzlsperger wird Cacau an beiden Tagen in der Halle sein. Cacau: „Ich war schon mehrmals als Zuschauer da – jetzt freue ich mich, Schirmherr dieser Veranstaltung zu sein.“