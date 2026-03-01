Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Wissenbach befreit sich
Teaser KLB DILLENBURG: +++ Fußball-B-Liga Dillenburg: Im Kampf um den Klassenerhalt trafen vier unmittelbar bedrohte Teams in direkten Duellen aufeinander. Wissenbach und Flammersbach feierten +++
Dillenburg. In der Fußball-B-Liga Dillenburg hat der Kampf um den Klassenerhalt am ersten kompletten Spieltag nach der Winterpause an Schärfe gewonnen. Dafür sorgte der SSV Wissenbach, der sich mit 3:2 bei der SG Fellerdilln/Niederroßbach II durchsetzte, und ... Bemerkenswert: Oberscheld spielte ab der dritten Minute in Unterzahl, besiegte den SSV Dillenburg trotzdem.