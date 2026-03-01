 2026-02-20T12:29:42.904Z

Ligabericht

Wissenbach befreit sich

Teaser KLB DILLENBURG: +++ Fußball-B-Liga Dillenburg: Im Kampf um den Klassenerhalt trafen vier unmittelbar bedrohte Teams in direkten Duellen aufeinander. Wissenbach und Flammersbach feierten +++

von Redaktion · Heute, 20:44 Uhr · 0 Leser
Maurice Maier (Mitte) vom SSV Wissenbach marschiert, bedrängt von Leon Raddatz (l.) und Noah Joel Bernhardt (im Hintergrund) von der SG Fellerdilln/Niederrossbach II. © Lorenz Pietzsch
Maurice Maier (Mitte) vom SSV Wissenbach marschiert, bedrängt von Leon Raddatz (l.) und Noah Joel Bernhardt (im Hintergrund) von der SG Fellerdilln/Niederrossbach II. © Lorenz Pietzsch

Verlinkte Inhalte

KLB Dillenburg
Oberscheld
SSV Donsbach
Langenaubach
SG Mittenaar II

Dillenburg. In der Fußball-B-Liga Dillenburg hat der Kampf um den Klassenerhalt am ersten kompletten Spieltag nach der Winterpause an Schärfe gewonnen. Dafür sorgte der SSV Wissenbach, der sich mit 3:2 bei der SG Fellerdilln/Niederroßbach II durchsetzte, und ... Bemerkenswert: Oberscheld spielte ab der dritten Minute in Unterzahl, besiegte den SSV Dillenburg trotzdem.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.