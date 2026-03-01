Wissenbach befreit sich

Maurice Maier (Mitte) vom SSV Wissenbach marschiert, bedrängt von Leon Raddatz (l.) und Noah Joel Bernhardt (im Hintergrund) von der SG Fellerdilln/Niederrossbach II. © Lorenz Pietzsch

Dillenburg. In der Fußball-B-Liga Dillenburg hat der Kampf um den Klassenerhalt am ersten kompletten Spieltag nach der Winterpause an Schärfe gewonnen. Dafür sorgte der SSV Wissenbach, der sich mit 3:2 bei der SG Fellerdilln/Niederroßbach II durchsetzte, und ... Bemerkenswert: Oberscheld spielte ab der dritten Minute in Unterzahl, besiegte den SSV Dillenburg trotzdem.