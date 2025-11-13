"Wissen, woran es liegt": Mennrath im Kampf gegen die Pleitenserie

Eine 2:3-Pleite gegen den Vorletzten VfB Hilden II, daraufhin eine deutliche 0:6-Schlappe gegen Tabellenführer 1. Spvg Solingen-Wald 03, zuletzt auch ein 1:4 gegen den SC Kapellen-Erft: Da dürfte man meinen, dass bei Victoria Mennrath derzeit der Wurm drin ist. Cheftrainer Marc Trostel behält dennoch die Ruhe – nicht zuletzt, weil sein Team erst vor wenigen Wochen mit einer Siegsserie durch die Liga gefegt ist.

"Mir war es deutlich angenehmer, in der Phase auf dem Platz zu stehen, als wir gewonnen haben. Daher ist die Stimmung momentan nicht gerade am Siedepunkt, um es mal ein bisschen überspitzt zu formulieren", sagt Trostel angesprochen auf die Teamstimmung, sieht dahingehend aber auch Licht am Ende des bislang noch kurzen Tunnels. "Wir wissen im Prinzip auch, woran es liegt und haben es auch selbst in der Hand, wieder dafür zu sorgen, dass wir wieder mit mehr Spaß zu den Spielen fahren." Konkret heißt das für Trostel: "Zweikämpfe suchen, dass wir agieren, dass wir weniger reagieren, weniger mitlaufen, sondern wieder die Zweikämpfe aktiv führen wollen, darum geht es."

Wechselnde Hoch- und Tiefphasen sind für den Übungsleiter ohnehin keine große Überraschung, da er die Landesliga insgesamt als qualitativ sehr ausgeglichen ansieht, "vielleicht mit der Ausnahme Solingen-Wald", dem aktuell klaren Spitzenreiter. Vor der aktuell vier Spiele andauernden Pleitenserie gewann Mennrath passenderweise auch fünf Mal in Serie. Anders als zuletzt konnte die Victoria dabei auch so manches Spiel auf Messers Schneide für sich entscheiden: "Und trotzdem ist es so, dass wir uns in der Phase das Spielglück auch ein Stück weit erarbeitet und verdient haben."

Aktive Spielgestaltung ist auch gegen den Tabellenzweiten der Anspruch

Damals wie heute ist aus Trostels Sicht der Blick auf die Tabelle erstmal zu vermeiden. Seine eigene Mannschaft zeigt vielleicht so gut wie kein anderes Team in der Liga auf, dass das absolute Leistungsvermögen nicht unbedingt mit dem Rang im Tableau gleichzusetzen ist. Sollten seine Schützlinge nach seinen Erwartungen also recht bald wieder ins Rollen kommen, dürfte auch nicht weiter ins Gewicht fallen, dass die Abstiegszone inzwischen bis auf Schlagdistanz herangerückt ist: "Wir haben es jetzt das ein oder andere Mal auch drüber gesprochen. Am Ende ist es nicht immer so einfach, Dinge anzusprechen und am nächsten Spieltag ins Laufen zu kriegen. Das wird ein Weg sein, den wir gehen."

32 Gegentreffer sind ihm und dem gesamten Team ein besonderer Dorn im Auge. Damit hält Mennrath ligaweit den viertschlechtesten Wert, gleichzeitig kam die Offensive um Vorjahres-Toptorschütze Paul Szymanski in dieser Phase kaum zum Zuge.

So., 16.11.2025, 15:30 Uhr Victoria Mennrath Mennrath DV Solingen DV Solingen 15:30 PUSH

Vielleicht zur Unzeit wartet nun auch noch ein waschechtes Kaliber auf seine Schützlinge. Mit dem DV Solingen reist einer der heißesten Aufstiegskandidaten zum Mennrather Kunstrasen. Für Trostel "eine Mannschaft, die sicherlich nach vorne ihre Stärken hat, in der Offensive sehr variabel Fußball spielt mit Spielern, die viel Erfahrung mitbringen". Doch auch gegen den Zweitplatzierten aus der Klingenstadt soll die Begegnung "mutig" und "aktiv" gestaltet werden: "Wenn wir das schaffen, dann werden wir auch wieder Punkte einfahren."