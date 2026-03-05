"Wissen, dass wir Nordhorn vor großen Herausforderungen stellen können Nordhorn erwartet TV Dinklage von NK · Heute, 15:19 Uhr · 0 Leser

– Foto: Gerry Grave

Zum Auftakt des Spieltags steht ein Freitagabend-Flutlichtspiel an: Der Tabellenvierte SV Vorwärts Nordhorn empfängt den zehntplatzierten TV Dinklage. Die Gastgeber sind besonders zu Hause stark und führen die Heimtabelle an. Dennoch konnte Dinklage das Hinspiel überraschend mit 2:1 für sich entscheiden. Das letzte direkte Duell in Nordhorn gewann allerdings Vorwärts mit 3:1.

Morgen, 20:00 Uhr SV Vorwärts Nordhorn SV Vorwärts TV Dinklage TV Dinklage 20:00 PUSH

Formtechnisch spricht aktuell vieles für die Gastgeber. Vorwärts Nordhorn sammelte in den vergangenen sechs Spielen starke 16 Punkte. Dinklage hingegen holte im gleichen Zeitraum nur zwei Zähler und brachte es auswärts in sieben Spielen bislang lediglich auf sechs Punkte.

Nordhorn-Trainer Viktor Maier blickt demnach mit Vorfreude auf das Spiel: „Die Jungs versprühen absolute Vorfreude, dass es endlich wieder losgeht.“ Besonders zufrieden zeigte er sich mit der Vorbereitung seiner Mannschaft. „In der Vorbereitung haben die Jungs wirklich intensiv gearbeitet und es hat echt Spaß gemacht, zu sehen, wie alle mitgezogen haben.“ Trotz der guten Ausgangslage warnt Maier vor dem Gegner: „Wir gehen morgen sehr zuversichtlich in das Spiel, fokussieren uns auf unsere Stärken und wollen das Spiel natürlich gewinnen. Jedoch sollte man Dinklage nicht unterschätzen. Auch wenn sie in der Tabelle im unteren Mittelfeld stehen, sind sie trotzdem eine Truppe, die ein aggressives Pressing spielt und die immer wieder hoch anläuft. Das zeigt den Mut, mit dem sie spielen“