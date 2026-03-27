"Wissen, an welchen Stellschrauben wir drehen müssen"

Archivfoto TSG Lützelsachsen – Foto: Waldemar Binder

Der Frust über die erste Niederlage nach knapp fünf Monaten währte nicht lange. Rick Hutter wandte gar einen Kniff an, um dem 2:3 bei der SG Oftersheim vor Wochenfrist etwas Positives abzugewinnen. "Manchmal tut so eine Niederlage ganz gut, um zu wissen, wie es sich anfühlt und warum du so etwas nicht haben willst", sagt der Trainer der TSG Lützelsachsen und fügt lachend hinzu, "für diesen Satz zahle ich auch gerne drei Euro ins Phrasenschwein."

Die gute Laune ist mehr als gerechtfertigt, die TSG liegt nach 18 Spieltagen an der Tabellenspitze der Kreisliga. "Die aktuelle Platzierung ist für mich zweitrangig", wird Hutter schnell ernst und hebt das hervor, was für ihn auf Platz eins der Prioritätenliste steht, "mir geht es darum gute Spiele zu bestreiten." Genau das tut seine Mannschaft reihenweise und ganz besonders seit Mitte Oktober 2025. Sieben Siege in Folge vor der Winterpause hievten Lützelsachsen ganz nach oben.

Der Start ins neue Jahr verlief ebenfalls vielversprechend. Beim 0:0 in Wallstadt und dem 1:0-Sieg gegen den ASV Feudenheim stand zwei Mal die Null. Wenn es etwas zu bemängeln gibt, dann die nicht immer ganz so treffsichere Offensive. Von den Top Vier, die die Meisterschaft unter sich ausmachen, hat die TSG die mit Abstand wenigsten Tore geschossen. Gleichzeitig aber die wenigsten bekommen, und ist es nicht so, dass die Defensive Meisterschaften gewinnt?