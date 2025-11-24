Wismut-Statement im Stadtderby

Das Spiel begann zunächst zögerlich, beide Teams tasteten sich ab, ehe Wismut Gera mit zwei schnellen Treffern nach rund 25 Minuten für die erste Aufregung sorgte. Jimmy Wagner eröffnete mit einem schönen Schuss aus halblinker Position das Scoreboard, wenige Minuten später erhöhte Issuf Nabi Razack nach einer Ecke auf 2:0. Westvororte wirkte in dieser Phase unkonzentriert, die Chancen auf beiden Seiten waren rar, und die BSG nutzte ihre Möglichkeiten eiskalt.

Nach dem Seitenwechsel zeigte der TSV ein deutlich anderes Gesicht: Aggressiver, druckvoller und mit mehr Spielwitz gelang binnen vier Minuten der schnelle Ausgleich. Tom Eichberger, erstmals wieder in der Startelf, verwertete eine starke Vorlage von Kapitän Tim Richter, und wenig später brachte ein abgefälschter Distanzschuss von Jannik Wolff die Westvororte-Fans endgültig zum Jubeln. Das Derby lebte nun richtig auf – die Spannung war greifbar, die Zuschauer feuerten beide Teams lautstark an. Doch Wismut Gera zeigte erneut seine Tugenden: Zehn Minuten nach dem Ausgleich erzielte Florian Schubert die erneute Führung für die Gäste nach einer präzisen Flanke von Julius Grabs. Auch in der Schlussphase gaben die Gastgeber nicht auf und drängten auf den Ausgleich, doch die Wismut-Abwehr hielt stand, Torhüter Christoph Haase parierte stark, und die Angriffe von Mouctar Diallo und Tom Eichberger verpufften knapp.

In einem Derby voller Emotionen, Leidenschaft und Einsatz blieb die Partie fair. Schiedsrichter Philipp Keith hatte die Begegnung jederzeit souverän im Griff. Am Ende brachte Wismut Gera die knappe Führung über die Zeit und verdiente sich die drei Punkte durch Geschick, Einsatz und Kampfgeist.

Für Westvororte bleibt die Erkenntnis: Nach einer verschlafenen ersten Halbzeit und verpassten Chancen im zweiten Durchgang muss das Team in den kommenden Spielen wieder punkten. Für Wismut Gera bedeutet der Sieg einen wichtigen Schritt weg von der roten Laterne und neue Hoffnung für die Saison.

Trotz der knappen Entscheidung gingen beide Teams erhobenen Hauptes vom Platz, und die Fans erlebten ein Derby voller Spannung, Dramatik und Leidenschaft – ein echtes Fest für den Geraer Fußball.