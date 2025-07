Wismut präsentiert Trainerduo

Zukünftig werden Matthias Gast und Jimmy Wagner als Trainertandem an der Seitenlinie der BSG stehen. Dies teilte der Verein am Dienstag mit.

"Mit Matthias gewinnen wir einen ambitionierten, emphatischen und ehrgeizigen Trainer, der sich nach einigen Jahren bei Spora für eine neue Herausforderung bereit fühlt", stellt die Wismut den neuen Cheftrainer Matthias Gast vor. Der 36-Jährige ist auch in Gera kein Unbekannter, agierte er doch vor vier Jahren kurzzeitig als Co-Trainer der BSG Wismut Gera. In den letzten Jahren trainierte er den SV Spora, erst in der Landesklasse später in der Kreisoberliga. Während seiner aktiven Zeit war er für den 1. FC Lok Leipzig als Torwart aktiv, später beim SV Liebertwolkwitz in der Landesklasse Sachsen.

Unterstützung erhält Gast von Jimmy Wagner, der am Steg aus seiner Zeit als Spieler noch bestens bekannt sein dürfte. Nun wird Wagner Spielertrainer am Steg. 2021 kam er aus dem Nachwuchs des FSV Zwickau zur Wismut und war von Beginn an Stammkraft bei den Orange-Schwarzen. Im letzten Winter verließ er dann die BSG und schloss sich dem Ligarivalen aus Zorbau an. Letztendlich mussten beide Vereine am Saisonende aus der Oberliga absteigen. Wagner kehrt nun zurück. "Er wird Teil des Trainerduos sein und auch als Spieler zur Verfügung stehen und so alle seine Qualitäten für uns einsetzen. Er ist ein dynamischer, akribischer und konzeptioneller Trainer und hat trotz seiner jungen Jahre sehr viel in seinem Studium und in seinen Hospitationen bei höherklassigen Vereinen gelernt", stellt die Wismut den neuen Spielertrainer für die Verbandsliga-Mannschaft vor.