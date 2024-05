Wismut nimmt verdientermaßen drei Punkte mit

Die Gäste übernahmen nach einer kurzen Abtastphase etwa 10 Minuten nach Spielbeginn die Kontrolle. Obwohl Fabian Engehardt im Tor des SC durch zwei Abschlüsse nicht ernsthaft gefordert wurde, gelang es der Heimmannschaft nicht, Fahrt aufzunehmen.

Beide Trainer waren offensichtlich unzufrieden und motivierten ihre Mannschaften deutlich, was sich vor allem in der verbesserten Leistung in der zweiten Halbzeit zeigte, besonders auf Seiten von Wismut Gera. Noel Pascal Friedel erzielte nach nur sieben Minuten in der zweiten Halbzeit die Führung mit einem präzisen Freistoß, der vor dem Torwart aufsprang und im Netz landete (42.). Ein Schuss von Dorschner aus der Ferne brachte den Keeper der Gastmannschaft in Bedrängnis, bevor Gordon Gareis die Gelegenheit nutzte und zum 0:2 traf (51.). In der 58. Minute blieb ein Pfiff des Schiedsrichters nach einem Sturz des Angreifers aus, was auf der Bank des SC zu Diskussionen führte, da sie eher einen Elfmeterpfiff gegen sich erwartet hatten. Eine vergebenen Chance zum 0:3 für Gera durch den eingewechselten Fabian Tischendorf (63.) sollte sich etwas später rächen. In der 65. Minute verkürzte der SC nämlich auf 1:2 durch einen einfachen Fernschuss, den der Torhüter von Gera nicht festhalten konnte. In der 68. Minute traf Gordon Gareis nur die Latte, wobei Engelhardt im Tor des SC noch eine entscheidende Berührung hatte. Die Gäste in orangener Kleidung brachten das Spiel in den letzten Minuten souverän über die Zeit.