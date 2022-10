Wismut jetzt vor Aufsteiger - Sandhasen im Aufwind Es war nicht der Spieltag der Gäste. Einzig einen Auswärtserfolg gab es. Zudem sicherte sich Westvororte spät einen Zähler in Weida. Ansonsten jubelten die Hausherren.

Dabei konnte Wismut Gera mit einem klaren Sieg die Tabellenspitze behaupten. Platz Zwei musste hingegen Weida abgeben, die sowohl Saalfeld als auch Bad Langensalza vorbeiziehen lassen mussten. Im Aufwind befindet sich mit dem dritten Sieg in Serie der FSV Martinroda. Zudem gewannen Arnstadt, Heiligenstadt und Schleiz ihre Heimspiele.

SCHOTT vergibt beste Chancen und so wandern die Punkte mit nach Bad Langensalza. Nach einem langen Ball hinter die Kette erzielte Wiegel die Führung. Kurz vor Ende vollendete Sauerbier einen Konter zum Endstand.

Es wäre der vierte Sieg im Jahr 2022 gegen ein Geraer Team für Weida gewesen. Doch Rehnelts Elfmeter in der Nachspielzeit verhinderte die "weiße Derbyweste" für den amtierenden Meister.

Marco Pusch war der Matchwinner beim Heimsieg der Arnstädter. Nach zwei frühen Toren machte "Puschi" per Doppelpack schon vor der Pause den Erfolg der Bachstädter klar. Die Nullneuner bleiben damit oben dran.

Einen wichtigen Heimsieg verbuchte Heiligenstadt mit zwei Toren in der Nachspielzeit gegen Eisenberg. Damit gehen die Kurstädter an den Gästen vorbei, die jetzt auf einem Abstiegsplatz stehen.

Saalfeld entscheidet das Aufsteigerduell für sich und ist nun erster Wismut-Verfolger. Doppelpacker Kleyla legte den Sieggrundstein vor der Pause. Nach dem Anschluss der Gäste machte Kühne den Deckel auf das Spiel.

Mit einem Kopfballtor kurz vor der Pause löste Kießling den Knoten bei Wismut. Lehmann und Doppelpacker Schubert machten so nach Wiederbeginn den klaren Heimsieg perfekt, womit die Müller-Elf weiter der Ligakrösus bleibt.

Mit zwei späten Toren feiert Schleiz einen Heimsieg gegen Schweina/Gumpelstadt und klettert in Richtung Tabellenmittelfeld. Mit dem dritten Sieg in Serie scheint der FSV nun in der Erfolgsspur.