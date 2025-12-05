 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Wismars Comeback und Klosterfeldes Machtdemonstration

NOFV-Oberliga Nord: Die Übersicht über die Partien des 16. Spieltags

NOFV-Oberliga Nord
FC Viktoria
Klosterfelde
F.C. Hansa II
Tasmania

Beim heutigen Auftakt des 16. Spieltags in der NOFV-Oberliga Nord erlebt Anker Wismar ein umjubeltes Comeback gegen Hansa Rostock II, während Union Klosterfelde bei Tennis Borussia Berlin ein deutliches Zeichen setzt.

---

Heute, 19:00 Uhr
FC Anker Wismar
FC Anker WismarAnker Wismar
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa II
3
2
Abpfiff

Wismar erlebt einen Abend, der kaum gegensätzlicher hätte beginnen und enden können. Zunächst bestimmen die Gäste aus Rostock das Spiel, gehen durch Claas Zamzow in der 32. Minute in Führung und legen nur zehn Minuten später durch Julian Hahnel das 0:2 nach. Ein ernüchternder Zwischenstand für Wismar – und zugleich ein Moment, der die Gastgeber wachrüttelt. Mit dem Anschluss von Niklas Tille in der 45. Minute verändert sich die Atmosphäre. Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff markiert Pascal Breier in der 51. Minute den Ausgleich, und plötzlich ist alles möglich. Die Partie kippt endgültig in der 79. Minute, als Lucas Meyer zum 3:2 trifft.

---

Heute, 19:30 Uhr
Tennis Borussia Berlin
Tennis Borussia BerlinTeBe Berlin
SG Union 1919 Klosterfelde
SG Union 1919 KlosterfeldeKlosterfelde
0
5
Abpfiff

Was sich bei Anpfiff noch als offenes Duell ankündigt, entwickelt sich rasch zu einer einseitigen Vorstellung. Bereits in der 4. Minute bringt Gentuar Durmishi Union Klosterfelde in Führung – ein früher Treffer, der den Gästen Selbstvertrauen verleiht und TeBe sichtlich hemmt. Noch vor der Pause erhöht Caner Özcin in der 43. Minute, ehe Emil Gustavus in der 45.+4 Minute das 0:3 setzt. Ein Dreifachschlag, der die Berliner endgültig aus dem Rhythmus bringt. Thilo Gildenberg trifft in der 67. Minute zum 0:4, und als Meuzinho Marcos Maleca in der 84. Minute das 0:5 erzielt, ist die Partie längst entschieden. Die Gelb-Rote Karte gegen Fabian Klawa in der 72. Minute verstärkt zusätzlich das Bild eines Berliner Teams, das an diesem Tag keine Antworten findet.

---

Morgen, 13:00 Uhr
SV Siedenbollentin
SV SiedenbollentinSV Siedenb.
TSG Neustrelitz
TSG NeustrelitzTSG Neustre.
13:00

Siedenbollentin geht nach einem spektakulären 4:3 bei Sparta Lichtenberg mit breiter Brust ins Heimspiel. Allen voran Dreifachtorschütze Daniel Eidtner hatte das Spiel geprägt, während Neustrelitz mit einem spät erkämpften 2:1 in Berlin die Trendwende weiter bestätigt hat. Beide Teams haben sich am vergangenen Spieltag in der Offensive stark präsentiert. Angesichts der jüngsten Ergebnisse verspricht es ein interessantes Duell zu werden.

---

Morgen, 14:00 Uhr
SV Sparta Lichtenberg
SV Sparta LichtenbergSV Sparta
BSV Eintracht Mahlsdorf
BSV Eintracht MahlsdorfMahlsdorf
14:00

Sparta Lichtenberg musste trotz großer Moral und mehrfacher Aufholjagd eine bittere 3:4-Heimniederlage hinnehmen. Entsprechend groß ist der Druck, wieder in die Spur zu finden. Mahlsdorf dagegen erlebte bei Tabellenführer Tasmania Berlin eine deutliche 0:3-Niederlage und will dies unbedingt korrigieren. Beide Mannschaften müssen Antworten liefern – ein echtes Charakterspiel in Berlin.

---

Morgen, 14:00 Uhr
SG Dynamo Schwerin
SG Dynamo SchwerinDyn.Schwerin
Berliner AK
Berliner AKBerliner AK
14:00

Dynamo Schwerin setzte mit einem späten 2:0-Sieg gegen Klosterfelde ein Ausrufezeichen, als Randy Dei und Kingsley Alison Akindele in der Schlussphase die drei Punkte sicherten. Berliner AK dagegen verlor zuhause gegen Neustrelitz und rutscht weiter in gefährliche Tabellenregionen. Die Gäste stehen unter Zugzwang, während Schwerin mit einem weiteren Sieg die Chance hat, sich im oberen Mittelfeld festzusetzen.

---

So., 07.12.2025, 12:00 Uhr
TuS Makkabi Berlin
TuS Makkabi BerlinMakkabi
SV Lichtenberg 47
SV Lichtenberg 47Lichtenberg
12:00

Eine brisante Partie: Makkabi, das nach dem 2:1 gegen Croatia Berlin und einem Platzverweis über bemerkenswerte Energie verfügte, empfängt nun den Tabellenzweiten SV Lichtenberg 47 – jener Gegner, der mit einem furiosen 4:3-Sieg bei Tennis Borussia seine Ambitionen unterstrich. Makkabi möchte seine Heimstärke beweisen, doch Lichtenberg reist im vollen Selbstbewusstsein eines Spitzenklubs an. Ein Topduell, das Tempo und Intensität verspricht.

---

So., 07.12.2025, 13:00 Uhr
FC Viktoria 1889 Berlin
FC Viktoria 1889 BerlinFC Viktoria
S.D. Croatia Berlin
S.D. Croatia BerlinS.D. Croatia
13:00

Beide Mannschaften befinden sich im Tabellenkeller – doch Viktoria hat am vergangenen Spieltag ein Lebenszeichen gesendet: Ein 4:2 gegen Hansa Rostock II brachte Hoffnung zurück und zeigte eine Offensivkraft, die man lange vermisst hatte. Croatia dagegen musste sich bei Makkabi trotz eines späten Anschlusstreffers geschlagen geben und hadert zusätzlich mit der Roten Karte gegen Patrick Günter Lux. Viktoria kann mit einem weiteren Sieg den letzten Tabellenplatz verlassen, Croatia droht bei einer Niederlage der tiefe Absturz.

---

So., 07.12.2025, 13:00 Uhr
SV Tasmania Berlin
SV Tasmania BerlinTasmania
FSV Optik Rathenow
FSV Optik RathenowRathenow
13:00

Tasmania Berlin geht nach dem eindrucksvollen 3:0 gegen Mahlsdorf als Tabellenführer in den Spieltag – stabil, fokussiert und offensiv konstant. Rathenow hingegen erkämpfte sich in Wismar spät ein 1:1 und zeigte Nervenstärke, bleibt aber weiter im unteren Mittelfeld verankert. Für die Gäste wird es eine Mammutaufgabe: Tasmania ist im Heimspiel schwer zu schlagen und hat zuletzt kaum Schwächen gezeigt. Dennoch reist Rathenow mit dem Mut eines Last-Minute-Ausgleichs an – und mit dem Selbstbewusstsein eines Teams, das nichts zu verlieren hat.

