Wismar verspielt den Sieg spät, Schwerin dreht in der Schlussphase auf NOFV-Oberliga Nord: Die Übersicht über die Partien des 15. Spieltags Verlinkte Inhalte NOFV-Oberliga Nord FC Viktoria Klosterfelde F.C. Hansa II Tasmania + 12 weitere

Die heutige Fortsetzung des 15. Spieltags der NOFV-Oberliga Nord bot zwei völlig unterschiedliche Geschichten: In Wismar wurde ein spätes Gegentor zur bitteren Realität, während Schwerin mit einem Doppelpack in der Schlussphase für einen emotionalen Heimsieg sorgte. Beide Begegnungen hinterließen Spuren im engen Tabellenmittelfeld.

Tasmania begann mit sichtbarem Selbstvertrauen und dem Anspruch, nach dem Sieg in Siedenbollentin die Tabellenführung weiter zu festigen. In der 23. Minute brachte Florian Baak die Gastgeber mit seinem Treffer zum 1:0 in Führung und gab damit die Richtung vor. Nur sieben Minuten später folgte der nächste Treffer: Nathaniel Amamoo erhöhte in der 30. Minute auf 2:0 und verschaffte Tasmania weiteren Rückenwind. Spätestens der Treffer von Pedro Vitor Cruz Magalhaes in der 55. Minute entschied das Duell endgültig.

Vor 87 Zuschauern sah es lange nach einem wichtigen Heimsieg für den FC Anker Wismar aus. Joey Schierbaum brachte die Gastgeber in der 72. Minute mit 1:0 in Führung und verlieh seinem Team spürbare Sicherheit. Doch FSV Optik Rathenow gab sich nicht geschlagen und schlug in der letzten Minute zu. Christiantus Nnanna Onu erzielte in der 90. Minute den 1:1-Ausgleich und erstickte die Wismarer Hoffnungen auf drei Punkte. Die Partie endete mit gemischten Gefühlen: Erleichterung bei den Gästen, Enttäuschung bei den Hausherren. ---

Die SG Dynamo Schwerin feierte einen späten 2:0-Heimsieg gegen die SG Union 1919 Klosterfelde. Das Spiel blieb lange offen, ehe die Gastgeber in der Schlussphase ihre Effektivität fanden. Randy Dei traf in der 88. Minute zum erlösenden 1:0 und brachte Schwerin auf die Siegerstraße. In der 90.+5 Minute erhöhte Kingsley Alison Akindele auf 2:0 und sicherte Schwerin die drei Punkte. Es war ein Sieg, der aus Geduld, Kontrolle und einem kraftvollen Endspurt entstand. ---

Der TuS Makkabi muss eine Reaktion zeigen. Das 1:4 gegen Rathenow offenbarte Defensivschwächen, die das Team im Kampf um die Spitzenränge zurückwarfen. Croatia Berlin tritt dagegen mit einem emotional wichtigen 2:1-Sieg gegen Tennis Borussia an – Mehmet Uzuner und Süleyman Durmus brachten den Erfolg über die Ziellinie. Während Makkabi bei 26:23 Toren und 22 Punkten auf Platz vier steht, braucht Croatia als Tabellenfünfzehnter (16:34 Tore, 11 Punkte) jeden Zähler im Abstiegskampf. ---

Für den FC Viktoria wird die Luft immer dünner. Mit nur fünf Punkten und bereits 42 Gegentoren droht der Abstand ans rettende Ufer weiter zu wachsen. Die 1:2-Niederlage in Rathenow, trotz Führung durch Tim Schüßler, passt ins Bild einer schwierigen Saisonphase. Hansa Rostock II möchte nach der deutlichen 0:4-Niederlage bei TeBe schnell zurückschlagen. Bislang stehen 26:29 Tore und 20 Punkte zu Buche – und das Ziel, den Anschluss an die Top fünf nicht zu verlieren. ---

TeBe befindet sich in einer schwierigen Lage: Das 1:2 bei Croatia zeigte inkonstante Leistungen. Lichtenberg dagegen bleibt trotz der Spielabsage in Schwerin eines der stabilsten Teams. Mit 31:19 Toren und 25 Punkten steht der Klub nur knapp hinter Spitzenreiter Tasmania und hat ein Spiel weniger ausgetragen. Die Partie hat das Potenzial, eine der richtungsweisenden Begegnungen dieses Spieltags zu werden. ---

Der Berliner AK steckt in einer Ergebniskrise – die 1:2-Niederlage in Klosterfelde tat besonders weh, zumal der zwischenzeitliche Ausgleich durch Abdulkadir Beyazit per Foulelfmeter zu wenig war. Neustrelitz reist hingegen nach einem berauschenden 6:1-Sieg über Sparta Lichtenberg an. Remmy Kruse (dreimal), Manuel Härtel, Nick Höfer und Kevin Akogo spielten sich in einen Offensivrausch. Mit 23:19 Toren und 16 Punkten kommen die Gäste mit Rückenwind nach Berlin. ---