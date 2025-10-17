Wismar siegt knapp – TeBe bezwingt Sparta – Schwerin mit Ausgleich

Der heutige Auftakt des 9. Spieltags in der NOFV-Oberliga Nord bot den Fans reichlich Unterhaltung. In drei spannenden Begegnungen fielen insgesamt 14 Tore, darunter ein spektakuläres 4:3 beim FC Viktori Berlin. Während Anker Wismar seine Siegesserie fortsetzte, holte Aufsteiger Siedenbollentin einen Punkt in Schwerin, und Tennis Borussia Berlin feierte einen emotionalen Heimsieg im Hauptstadtduell.

Ein echtes Torfestival erlebten die 156 Zuschauer beim Duell zwischen dem FC Viktoria 1889 Berlin und dem FC Anker Wismar. Die Gäste setzten sich am Ende mit 4:3 durch – und das nach wechselvoller Dramaturgie. Zunächst geriet Wismar durch ein Eigentor von Lares Kodanek in der 9. Minute in Rückstand. Pascal Breier glich in der 17. Minute aus, bevor Danilo John in der 43. Minute für die 2:1-Führung der Gäste sorgte. Nach dem Seitenwechsel schien Viktoria das Spiel zu drehen: Leart Halimi traf in der 65. Minute zum 2:2, und nur Sekunden später stellte Ron Hasani mit seinem Treffer auf 3:2. Doch Wismar antwortete erneut. Evgeni Pataman traf in der 74. Minute zum Ausgleich, ehe Embarki Fares Tedj Hadj in der 90. Minute den Sieg perfekt machte. ---

Tennis Borussia Berlin setzte ein Ausrufezeichen und gewann das Berliner Duell gegen den SV Sparta Lichtenberg mit 2:1. Nach einer intensiven ersten Halbzeit ohne Tore sorgte Anton Pourfard in der 74. Minute für die erlösende Führung. Nur acht Minuten später legte er mit seinem zweiten Treffer nach und erhöhte auf 2:0. In der Schlussphase wurde es nochmals spannend, als Gani Gashi in der 89. Minute für Sparta verkürzte. TeBe brachte den Sieg jedoch über die Zeit, obwohl Arda Isik in der Nachspielzeit (92.) noch die Rote Karte sah. ---

Die SG Dynamo Schwerin und der SV Siedenbollentin trennten sich mit 2:2. Der Aufsteiger startete furios: Jakub Jan Klimko brachte die Gäste in der 8. Minute in Führung und legte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+4) das 2:0 nach. Nach dem Seitenwechsel kam Schwerin stark zurück. Sarwar Osse verkürzte in der 57. Minute, und nur fünf Minuten später traf Mahdi Mohammadi zum 2:2-Ausgleich. In der Schlussphase drängten beide Teams auf den Sieg, doch am Ende blieb es beim Remis im Duell zweier Teams aus Mecklenburg-Vorpommern. ---

Morgen, 14:00 Uhr Berliner AK BSV Eintracht Mahlsdorf

Es kommt zum Duell zweier Traditionsvereine. Der Berliner AK will nach der 1:2-Niederlage in Siedenbollentin zurück in die Spur finden. Fernando-Sadjo Baldé erzielte in der 56. Minute den zwischenzeitlichen Ausgleich, doch der Elfmeter von Daniel Eidtner in der 75. Minute entschied die Partie. Etwas besser lief es zuletzt für Eintracht Mahlsdorf, das beim 1:1 gegen Union Klosterfelde zumindest einen Punkt mitnahm. Nils Wilko Stettin traf in der 14. Minute zur Führung, Peter Köster vergab in der 44. Minute per Foulelfmeter das mögliche 2:0. In der Schlussphase glich Irfan Brando in der 83. Minute aus. Mahlsdorf steht mit neun Punkten knapp hinter dem BAK, der auf Wiedergutmachung hofft. ---

In Neustrelitz stehen sich zwei Mannschaften mit unterschiedlichen Trends gegenüber. Die TSG gewann zuletzt mit 2:1 bei Viktoria 1889 Berlin. Nick Höfer traf bereits in der 6. Minute, Torben Gäbel erhöhte in der 64. Minute per Foulelfmeter, ehe Leart Halimi in der 77. Minute für den Anschluss sorgte. Croatia Berlin dagegen kämpfte sich beim 1:2 in Rostock achtbar, konnte die Niederlage aber nicht vermeiden. Cihat Birol erzielte in der 18. Minute den zwischenzeitlichen Ausgleich, doch Matheo Venohr stellte in der 19. Minute den Endstand her. Für Croatia zählt jeder Punkt, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu halten. ---

So., 19.10.2025, 14:00 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde FSV Optik Rathenow

In Klosterfelde kommt es zum Kellerduell zweier Teams aus Brandenburg. Der Aufsteiger hat nach acht Spielen acht Punkte auf dem Konto, der FSV Optik Rathenow liegt mit fünf Zählern dahinter. Union spielte zuletzt 1:1 in Mahlsdorf, als Irfan Brando in der 83. Minute den späten Ausgleich erzielte. Rathenow zeigte beim 2:2 gegen den SV Lichtenberg 47 Moral: Yohji Irvan Koré glich in der 28. Minute aus, nachdem John Gruber die Gäste in der 24. Minute in Führung gebracht hatte. Später traf Gruber erneut in der 71. Minute, doch Nima Amiri sorgte in der 77. Minute für das 2:2. Beide Teams brauchen dringend einen Sieg, um sich aus dem Tabellenkeller zu befreien. ---

Ein Topspiel: Der SV Lichtenberg 47 empfängt Tabellenführer FC Hansa Rostock II. Die Gastgeber spielten zuletzt 2:2 in Rathenow, John Gruber traf dabei doppelt in der 24. und 71. Minute. Hansa reist als Tabellenführer an, hat aber zuletzt eine 1:3-Heimniederlage gegen den TuS Makkabi Berlin kassiert. Abdoul Karim Soumah erzielte in der 5. und 28. Minute die Treffer für die Gäste, ehe Matheo Venohr in der 77. Minute für den Anschluss sorgte. In der Nachspielzeit stellte Maximilian Stahl den 3:1-Endstand her. Für Rostock gilt es, eine Reaktion zu zeigen, während Lichtenberg mit einem Sieg oben anklopfen könnte. ---

So., 19.10.2025, 14:00 Uhr TuS Makkabi Berlin SV Tasmania Berlin

Das Berliner Duell zwischen dem TuS Makkabi und dem SV Tasmania verspricht Hochspannung. Makkabi reist mit frischem Selbstvertrauen an: Beim 3:1-Sieg in Rostock sorgten Abdoul Karim Soumah in der 5. und 28. Minute sowie Maximilian Stahl in der Nachspielzeit für die Treffer. Tasmania dagegen gewann zuletzt das Stadtderby gegen Tennis Borussia mit 2:0. Rintaro Yajima brachte die Gastgeber in der 54. Minute in Führung, ehe Pedro Vitor Cruz Magalhaes in der 73. Minute per Foulelfmeter nachlegte. Beide Teams gehören zu den Topmannschaften der Liga – der Sieger darf sich berechtigte Hoffnungen auf die Herbstmeisterschaft machen.