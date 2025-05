Wischhafen/Dornbusch vor dem Abstieg

"Es gab einen Vorfall, den ich so nicht hinnehmen konnte", sagt Dieter Just. Weitere Einzelheiten werden hier nicht genannt. Nach dem 5:2 gegen den MTV Wangersen bleibt auch die SG Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg im Aufstiegsrennen. Während Meister Himmelpforten III durch ist, liegen der VfL Fredenbeck, MTV Hammah III und die SG im Kampf um Platz 2 nur jeweils einen Punkt auseinander. Der SSV Hagen III verlor in Estebrügge zwar 2:3, könnte aber bei noch einer Partie mehr im Vergleich zur Konkurrenz, ebenfalls noch in den Aufstiegskampf eingreifen. Die SV Dorchtersen/Assel VI fuhr den nächsten Sieg ein und hat sich mit dem 2:0 in Heinbockel deutlich Luft im Abstiegskampf verschafft. Es war für die Kehdinger das dritte Auswärtsspiel in Folge ohne Niederlage. Für den FC Wischhafen/Dornbusch II dürfte die Klasse schwer zu halten sein. Noch drei ausstehende Spiele und fünf Punkte Rückstand zu Drochtersen/Assel.