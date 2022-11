Wischhafen/Dornbusch mit ungefährdetem Sieg in Deinste 1. Kreisklasse: Gastgeber chancenlos - Torwart Morten Zywko bester Mann

DSV-Coach Michael Stüve musste sein Team wieder mächtig umbauen. In Wiepenkathen gab es zuletzt eine etwas unglückliche Niederlage. Die immer besser werdenden Kehdinger beherrschten die Begegnung vom Anpfiff weg. Nach 10 Minuten bereits das 0:1. Im Anschluss an eine Ecke schaltete Alexander Schütt am schnellsten - 0:1. Bis zur Pause hatte nur der FC Wischhafen/Dornbusch Chancen, die meistens vom starken Morten Zywko vereitelt wurden. „Er war unser Bester. Auch Mathias Gerken aus der Ü40 wusste zu überzeugen. Ansonsten wenig Einsatz, kaum Kampf. Wir hatten im ganzen Spiel höchstens eine Halbchance“, ärgerte sich Michael Stüve. Auch im zweiten Abschnitt das gleiche Bild, Deinste lief viel hinterher, der FC machte früh den Deckel drauf. Ein Doppelschlag durch Alexander Schütt und Christian Stachs sorgte für das schnelle 0:3. Weitere Möglichkeiten der Gäste vereitelte Morten Zywko. So blieb es bis zum Ende „nur“ beim 0:3. Der FC Wischhafen/Dornbusch ist jetzt seit dem 10. September, damals überraschend 1:2 gegen den SV Burweg, ungeschlagen und hat sich erwartungsgemäß in der Spitzengruppe festgesetzt und empfängt am kommenden Wochenende Hedendorf/Neukloster III, Deinste muss nach Estorf und möchte sicherlich endlich den ersten Auswärtszähler holen.

Tore: 0:1 Alexander Schütt (10.), 0:2 Alexander Schütt (50.), 0:3 Christian Stachs (52.)