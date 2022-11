Wischhafen/Dornbusch benötigt langen Anlauf 1. Kreisklasse: FC führt spät und gewinnt 5:1 gegen VSV Hedendorf/Neukloster III - Alexander Schütt und Chrstian Stachs stark

Die Kehdinger fanden schwer in die Partie, kontrollierten zwar das Geschehen, agierten allerdings nicht sauber genug. Es dauerte bis zur 40. Minute, als der starke Alexander Schütt auf 1:0 stellte. „Jetzt gingen wir besser in die Zweikämpfe, bekamen durch das Tor einen Schub“, äußerte sich FC-Trainer Stefan Raap. Für den zweiten Durchgang nahmen sich die Gastgeber viel vor. „Ich sprach einiges an und unsere Leistung wurde besser. Mit der zweiten Halbzeit war ich sehr zufrieden“, so Raap. Ein Doppelschlag von Ole Schumacher und Christian Stachs brachte die Vorentscheidung. Aufgeben war bei den Hedendorfern aber nicht angesagt. Läuferisch und kämpferisch überzeugte die Elf von Katrin Fritz. Als die Kehdinger nicht gut verteidigten, belohnte Torben Hildebrandt die VSV mit dem Anschlusstreffer. Christian Stachs machte nach knapp 70 Minuten endgültig den Deckel drauf. „Das war am Ende des Tages eine runde Sache. Die Spieler aus der zweiten Reihe, die sich schon in den letzten Wochen immer zur Verfügung stellten, bekamen ihre Einsatzzeiten“, so der FC-Coach. Den Schlusspunkt setzte Alexander Schütt mit dem 5:1. Aus einer guten Mannschaftsleistung ragten Alexander Schütt und Christian Stachs heraus. Für die Kehdinger, bei denen der Trainer von einem guten „Wir Gefühl“ sprach, empfangen zum Rückrundenstart den MTV Hammah II, Hedendorf/Neukloster spielt in Estorf.