Wirtz: "Wir wollen das Spiel in erster Linie genießen"

Germania Teveren flog in der vergangenen Saison nach einer 0:5-Pleite in der ersten Runde gegen den 1.FC Düren aus dem Mittelrheinpokal. In der kommenden Pokalspielzeit erwartet die Germania ein noch stärkerer Gegner. Für den Landesligisten geht es gegen den Drittligisten und amtierenden Pokalsieger FC Viktoria Köln. Teverens Trainer Sebastian Wirtz sprach über das Hammer-Los.

Auf einen Regionalliga-Gegner folgt nun also ein 3.Liga-Gegner. Trainer Wirtz sieht es allerdings eher als Chance und nicht als Lospech. "Ich freue mich natürlich in der ersten Runde direkt einen von den beiden Drittligisten bekommen zu haben. Ich denke für kleinere Vereine, wie wir das sind im Pokal, hoffen natürlich ein großes Los zu ziehen und dass wir dann den Titelverteidiger direkt gezogen haben in der ersten Runde freut uns.", sagte der Übungsleiter.

Auf die Frage, ob er doch lieber einen leichteren Gegner zum Pokalauftakt erwischt hätte, antwortete Wirtz folgendes: "Ich hätte nicht lieber einen leichteren Gegner gehabt. Dann lieber in der ersten Runde direkt den dicken Fisch."

Ein solcher Gegner bringt natürlich auch einen gewissen Anhang mit sich. Das ist auch den Verantwortlichen der Germania bekannt. Im Moment ist viel Bewegung innerhalb des Vereins. Trotzdem ist der Cheftrainer positiv gestimmt, dass alles organisatorisch klappen wird. "In Teveren wird aktuell die komplette Anlage umgebaut. Der Kunstrasen soll zwar Mitte August fertig werden, aber da müssen wir mal abwarten. Aber ich denke nichtsdestotrotz ist der Verein so gewappnet, dass man auch so ein Spiel professionell und auch strukturiert über die Bühne bekommt", erklärte der Chefcoach. Weiter führte er aus: "Muss man mal gucken wo wir spielen, aber da mache ich mir keine Sorgen, dass der Verein das hinbekommt."

"Wir wollen uns gut verkaufen"

Teveren landete in der vergangenen Spielzeit auf dem zehnten Platz der Landesliga. Der kommende Pokalgegner aus Köln schloss die vergangene Saison mit dem sechsten Platz in der dritthöchsten Spielklasse Deutschlands ab. Die Vorzeichen vor dem Duell sind klar, das weiß auch Wirtz. "Wir wissen natürlich um unsere Außenseiterchancen. Aber trotzdem gehen wir natürlich auch in das Spiel rein, mit dem Gedanken, das Spiel gewinnen zu wollen. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist", betonte der 32-Jährige. Abschließend sagte er: "Wir wollen das Spiel in erster Linie genießen, wir wollen uns gut verkaufen und wofür es dann am Ende reicht, das würde man dann sehen."

Inwiefern die Germania die Kölner vor Probleme stellen wird, bleibt abzuwarten.