Wirtz startet in Düren: „Wir wollen uns als Verein weiterentwickeln" Nach seinem Wechsel von Germania Teveren übernimmt Sebastian Wirtz den SV Kurdistan Düren. Der neue Trainer setzt auf einen strukturierten Neuaufbau, eine klare Spielidee und sieht in der ausgeglichenen Landesliga zahlreiche Anwärter auf den Aufstieg. von Tim Zimmer · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marian Stanienda

Mit Sebastian Wirtz beginnt beim SV Kurdistan Düren ein neues Kapitel. Der frühere Teveren-Coach möchte den Verein nicht nur sportlich, sondern in seiner gesamten Entwicklung voranbringen. Klare Prognosen vermeidet er bewusst – die Qualität seiner Mannschaft stellt er jedoch nicht infrage.

„Eine gute Rolle spielen“ Nach einer Saison, die hinter den eigenen Erwartungen zurückblieb, schlägt der SV Kurdistan Düren mit Sebastian Wirtz einen neuen Weg ein. Der frühere Trainer von Germania Teveren hat im Sommer das Kommando übernommen und arbeitet seitdem daran, seiner Mannschaft eine neue Handschrift zu verleihen. Dabei geht es für ihn um weit mehr als nur Ergebnisse. Der Vorbereitung misst Wirtz bewusst keine übermäßige Bedeutung bei. Zu Beginn einer Zusammenarbeit seien Euphorie und Aufbruchsstimmung nichts Außergewöhnliches. Entscheidend sei vielmehr, die Grundlagen für die kommenden Monate zu schaffen. „Unser Fokus lag und liegt auf der Implementierung unserer Spielidee und unserer Spielprinzipien“, erklärt der Coach. Parallel dazu habe der Verein auch abseits des Platzes daran gearbeitet, die organisatorischen Strukturen weiterzuentwickeln.

Über die vergangene Saison möchte sich Wirtz kein abschließendes Urteil erlauben. Als neuer Trainer habe er die Mannschaft erst im Sommer übernommen. Fest stehe allerdings, dass der zehnte Tabellenplatz nicht den eigenen Ansprüchen des Vereins entsprochen habe. Genau daran soll nun gearbeitet werden. Optimistisch stimmt den Trainer vor allem die Kaderzusammenstellung. Gemeinsam mit Sportdirektor und Vereinsführung sei es gelungen, die Mannschaft gezielt zu verstärken. „Unser sportlicher Leiter hat hervorragende Arbeit geleistet und einige sehr spannende Spieler verpflichtet“, lobt Wirtz. Gleichzeitig sei es gelungen, den Kern der Mannschaft zusammenzuhalten. Lediglich zwei Leistungsträger zog es nach der vergangenen Saison in die Mittelrheinliga.