Wirtz startet in Düren: „Wir wollen uns als Verein weiterentwickeln"

Mit Sebastian Wirtz beginnt beim SV Kurdistan Düren ein neues Kapitel. Der frühere Teveren-Coach möchte den Verein nicht nur sportlich, sondern in seiner gesamten Entwicklung voranbringen. Klare Prognosen vermeidet er bewusst – die Qualität seiner Mannschaft stellt er jedoch nicht infrage.
Nach einer Saison, die hinter den eigenen Erwartungen zurückblieb, schlägt der SV Kurdistan Düren mit Sebastian Wirtz einen neuen Weg ein. Der frühere Trainer von Germania Teveren hat im Sommer das Kommando übernommen und arbeitet seitdem daran, seiner Mannschaft eine neue Handschrift zu verleihen. Dabei geht es für ihn um weit mehr als nur Ergebnisse.
Der Vorbereitung misst Wirtz bewusst keine übermäßige Bedeutung bei. Zu Beginn einer Zusammenarbeit seien Euphorie und Aufbruchsstimmung nichts Außergewöhnliches. Entscheidend sei vielmehr, die Grundlagen für die kommenden Monate zu schaffen. „Unser Fokus lag und liegt auf der Implementierung unserer Spielidee und unserer Spielprinzipien“, erklärt der Coach. Parallel dazu habe der Verein auch abseits des Platzes daran gearbeitet, die organisatorischen Strukturen weiterzuentwickeln.
Über die vergangene Saison möchte sich Wirtz kein abschließendes Urteil erlauben. Als neuer Trainer habe er die Mannschaft erst im Sommer übernommen. Fest stehe allerdings, dass der zehnte Tabellenplatz nicht den eigenen Ansprüchen des Vereins entsprochen habe. Genau daran soll nun gearbeitet werden.
Optimistisch stimmt den Trainer vor allem die Kaderzusammenstellung. Gemeinsam mit Sportdirektor und Vereinsführung sei es gelungen, die Mannschaft gezielt zu verstärken. „Unser sportlicher Leiter hat hervorragende Arbeit geleistet und einige sehr spannende Spieler verpflichtet“, lobt Wirtz. Gleichzeitig sei es gelungen, den Kern der Mannschaft zusammenzuhalten. Lediglich zwei Leistungsträger zog es nach der vergangenen Saison in die Mittelrheinliga.
Wie eng die kommende Landesliga werden dürfte, zeigt sich auch in seiner Einschätzung der Konkurrenz. Einen klaren Titelanwärter möchte Wirtz bewusst nicht benennen. Stattdessen rechnet er mit einem offenen Rennen. „Ich sehe durchaus sechs bis acht Mannschaften mit dem Potenzial zum Aufstieg.“ Ausschlaggebend seien dabei längst nicht nur Qualität und Kaderstärke. Auch Faktoren wie Verletzungen, Konstanz oder das Vereinsumfeld könnten im Saisonverlauf entscheidenden Einfluss nehmen. Gerade diese Unberechenbarkeit mache die Liga für ihn so reizvoll.
Auch die zahlreichen Dürener Derbys versprechen besondere Atmosphäre. Wirtz weiß um die Bedeutung dieser Spiele für Vereine und Zuschauer, will den Fokus jedoch bewusst nicht darauf richten. „Für mich zählt immer nur das nächste Spiel – alles andere wäre unprofessionell.“
Für die eigene Mannschaft formuliert der neue Trainer eine Mischung aus Selbstvertrauen und Zurückhaltung. Das Potenzial sei vorhanden, um in der Landesliga eine gute Rolle zu spielen. Gleichzeitig werde der Erfolg von weit mehr abhängen als von der Qualität des Kaders. „Wie reagiert das Umfeld in schwierigen Phasen? Wie schnell wachsen wir als Mannschaft zusammen?“ Diese Fragen seien mindestens ebenso entscheidend wie das Geschehen auf dem Platz.
Dementsprechend versteht Wirtz die kommende Spielzeit nicht ausschließlich als sportliche Herausforderung. Sein Anspruch geht weiter. „Als Verein wollen wir uns in dieser Saison weiterentwickeln – und das betrifft nicht nur die sportliche Seite.“ Damit formuliert der neue Kurdistan-Coach einen langfristigen Ansatz, der den Klub Schritt für Schritt wieder näher an seine eigenen Ansprüche heranführen soll.