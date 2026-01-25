Wirtz kurz vor Schluss: Köln zeigt Willensleistung für drei Punkte

Dank eines 1:0-Erfolges gegen den VfL Bochum II wahrt Fortuna Köln an der Tabellenspitze den Vorsprung auf das weitere Feld.

Ein Blick auf die Tabelle darf der SSVg Velbert inzwischen wieder Mut verschaffen. Durch den 1:0-Sieg im Nachbarschaftsduell mit dem Wuppertaler SV fehlen der Elf von Bogdan Komorowski nur noch sechs Zähler bis zur Nicht-Abstiegszone. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass einige umliegende Konkurrenten noch zwei Spiele weniger haben. Der Bonner SC ist unterdessen schon deutlich weiter auf seiner Mission Klassenerhalt, sicherte sich im Grenzlandstadion von Borussia Mönchengladbach II drei Punkte. RW Oberhausen übernimmt für den Moment den zweiten Tabellenrang durch einen 2:0-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf II. Der 1. FC Bocholt und FC Gütersloh trennten sich ohne Sieger.