Wirtschaftsfachwirt: Anmeldung nur noch bis Anfang September

Carolin Schäfer, Ansprechpartnerin bei der IHK ELBE-WESER

Die IHK Elbe-Weser startet im September den nächsten berufsbegleitenden Lehrgang zum Geprüften Wirtschaftsfachwirt. Der Präsenzlehrgang mit Online-Anteilen beginnt am 21. September 2026 und läuft bis zum 11. Dezember 2027. Anmeldeschluss ist der 01. September 2026.

Geprüfte Wirtschaftsfachwirte sind branchenübergreifende Generalisten, die in Handels-, Industrie- und Dienstleistungsunternehmen Fach- und Führungsaufgaben auf der mittleren Managementebene übernehmen können. Sie haben ganzheitliche Abläufe im Blick, sind flexibel und entscheidungsfähig und verfügen über anerkannte Management- und Kommunikationskompetenzen.

Die Weiterbildung verbindet Wissen aus Theorie und Praxis und eröffnet unterschiedliche Aufgabenfelder. Damit bietet sich in der Regel viel Raum für die persönliche Weiterentwicklung und weitere Karriereschritte. Vor allem mittelständische Unternehmen, in denen nicht jeder Funktionsbereich mit einem eigenen Spezialisten besetzt ist, schätzen nach Angaben der IHK Elbe-Weser die breit angelegte Kompetenz der Geprüften Wirtschaftsfachwirte.