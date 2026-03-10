Wirtschaftliche Führung des FCS wird neu aufgestellt

Der Aufsichtsrat des 1. FC Saarbrücken hat Tobias Abel (37) ab sofort zum Vorstand für Strategie, Marketing und Vertrieb bestellt. Gleichzeitig wird er als Vorstandssprecher fungieren und bis zur endgültigen sportlichen Weichenstellung auch den Bereich Finanzen mitverantworten, um wirtschaftliche Stabilität und transparente Entscheidungswege sicherzustellen. Mit dieser Entscheidung wird die strukturelle Neuaufstellung des Vereins konsequent fortgesetzt und sowohl die wirtschaftliche als auch die strategische Führung klar gebündelt.

Tobias Abel bringt neben seiner Erfahrung im Profifußball eine ausgeprägte internationale Management- und Wirtschaftskompetenz mit. Zuletzt war er als Senior Director Sponsoring bei SPORTFIVE für den VfB Stuttgart tätig und verantwortete dort die Gesamtsteuerung der Vermarktung. In dieser Funktion konnte er die Strukturen im Vermarktungsbereich nachhaltig professionalisieren. Seine wirtschaftliche Prägung erhielt Tobias Abel in der internationalen Konzernwelt unter anderem bei der Würth Gruppe und bei Ekosem Agrar, wo er erfolgreich in Führungspositionen verschiedenste Vertriebs- und Digitalisierungsprojekte verantwortete und umsetzte. Diese Kombination aus internationaler Konzernsteuerung, Markenaufbau, Digitalisierungskompetenz und Vertriebsexzellenz macht Tobias Abel aus Sicht des Aufsichtsrates zur idealen Besetzung für die wirtschaftlichen Ressorts. Der Aufsichtsrat ist dabei – wie bereits bei der Auswahl des Sportvorstandes – einem strukturierten Prozess gefolgt und ist nach intensiven Gesprächen überzeugt, mit ihm die bestmögliche Lösung für den 1. FC Saarbrücken gefunden zu haben.

Daniel Hager, Aufsichtsratsvorsitzender des 1. FC Saarbrücken, erklärt: „Tobias Abel verbindet internationale Managementerfahrung mit fundierter Expertise im Fußballgeschäft. Er weiß, wie man Organisationen strukturiert, Erlösmodelle entwickelt und nachhaltiges Wachstum ermöglicht. Wir sind überzeugt, dass er unserem Verein wirtschaftliche Stabilität und eine klare strategische Ausrichtung geben wird. Auch mit Blick auf das künftige Vorstandsteam sind wir sehr zuversichtlich: Obwohl Tobias Abel und Markus Thiele bislang nicht zusammengearbeitet haben, sind wir überzeugt, dass sie fachlich wie menschlich hervorragend zusammenpassen und den Verein gemeinsam erfolgreich führen werden.“