„Wirklich zufrieden waren wir nicht“

– Foto: Volkhard Patten

Ein frühes Tor reicht zum Sieg, spielerisch bleibt jedoch vieles Stückwerk. Krähenwinkel verteidigt Rang vier und nimmt drei wichtige Punkte mit.

Mit der Leistung seiner Mannschaft konnte sich Kai Schmidt allerdings nur bedingt anfreunden. „Wir haben das Spiel mit 1:0 gewonnen, ohne dabei wirklich zu glänzen. Mit der Leistung unserer Mannschaft waren wir nicht zufrieden. Das haben wir den Jungs sowohl in der Halbzeit als auch nach dem Spiel ganz klar gesagt.“

Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II hat seine Pflichtaufgabe beim bereits abgestiegenen TuS Altwarmbüchenerfüllt. Durch das frühe Tor von Mustafa Aggümüs (18.) gewann die Mannschaft mit 1:0 und behauptete damit vor dem letzten Spieltag den vierten Tabellenplatz.

Dabei erwies sich Altwarmbüchen als deutlich unangenehmerer Gegner, als es die Tabellenkonstellation vermuten ließ. „Altwarmbüchen hat es ordentlich gemacht. Sie standen tief, haben kompakt verteidigt und versucht, nach Ballgewinnen schnell umzuschalten“, sagt Schmidt. Mehrfach musste Krähenwinkels Torhüter eingreifen, um die Führung festzuhalten. „Unser Torwart musste zwei- oder dreimal stark reagieren. Deshalb muss man auch sagen, dass ein Unentschieden für Altwarmbüchen durchaus verdient gewesen wäre.“

Die Gäste fanden über die gesamte Spielzeit nur selten zu ihrem Rhythmus. Schmidt kritisierte vor allem die spielerische Qualität seiner Mannschaft: „Ansonsten war es qualitativ kein besonders gutes Spiel. Es gab viele unnötige Ballverluste, zahlreiche Abspielfehler und insgesamt eine zu schwache Passqualität.“

Trotzdem stand am Ende der knappe Auswärtssieg. Für den Co-Trainer spiegelt das Ergebnis auch die unterschiedlichen Tabellenregionen wider. „Aber so ist Fußball manchmal. Wenn du oben in der Tabelle stehst, gewinnst du solche Spiele häufig trotzdem. Wenn du unten stehst, verlierst du sie oft. Genau das war diesmal der Fall.“

Mit dem Erfolg baut Krähenwinkel sein Punktekonto auf 56 Zähler aus und geht als Tabellenvierter in den letzten Spieltag. Das Ziel ist klar formuliert: „Positiv ist, dass wir weiterhin den vierten Tabellenplatz vor Augen haben. Diesen wollen wir am letzten Spieltag in Davenstedt endgültig festmachen.“

Auch wenn der Auftritt wenig Glanz versprühte, blieb am Ende das Wesentliche. „Unter dem Strich haben die Zuschauer sicherlich keinen fußballerischen Leckerbissen gesehen“, sagt Schmidt. „Wichtig war am Ende vor allem, dass wir die drei Punkte mitgenommen haben.“

TuS Altwarmbüchen – TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II 0:1

TuS Altwarmbüchen: Nils Kühnen, Levent Coknez (68. Merdan Bilmez), Tom Luis Herzog, Marek Müller, Mohamed Ali Ouni, Marco Faulborn, Timo Rowold (58. Mattis Möller), Lennart Mokijewski, Dustin Oliver Hübner, Daniel Hector Patino Mosquera, Yannik Gruhn - Trainer: Sebastian Schmidt

TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II: Tim Krutz, Nick Seegers, Kai Henneke (22. Jannik Luca Eilhardt), Fynn Bartholomäus, Carl Clemens Küster (68. Francesco Valerio Giordano), Philipp Finkendey (68. Alejandro Mairena Karambela), Ricardo Dombrowsky (58. Pedram Mirsanei), Julian Bödeker, Mustafa Aggümüs, Timon Kian Assassi, Finn Seyer (58. Erik Anders) - Trainer: Marcel Pawlow

Schiedsrichter: Ridvan Ceylen

Tore: 0:1 Mustafa Aggümüs (18.)