„Wirklich stolz auf die Mannschaft“: Baldhams Saison endet in bitterem Krimi

Aus der Traum von der Fußball-Kreisklasse: In einer an Dramatik kaum zu überbietenden Relegationspartie unterlag die zweite Herrenmannschaft des SC Baldham-Vaterstetten dem Putzbrunner SV im Elfmeterschießen mit 5:8 Toren – und verbleibt somit in der A-Klasse.

Nach der regulären Spielzeit lautete der Spielstand auf der Sportanlage Putzbrunn 3:3, nach der anschließenden Verlängerung inklusive Nachspielzeit 4:4. Und dann scheiterten in der Elfmeterlotterie mit Julian Dörfler und Timon Becker gleich die ersten beiden Baldhamer an Putzbrunns Schlussmann Daniel Stacheter.

„Das war bis zur 120. Minute ein absoluter Krimi und am Ende dann natürlich extrem bitter für uns, die Enttäuschung war riesig beim Gang in die Kabine“, kondolierte Trainer Ralf Rensch beinahe seiner Mannschaft. Und trotzdem fand der Übungsleiter dann die passenden Worte für die Gesamteinordnung: „Wir haben durch ganz viel Leidenschaft und Disziplin überhaupt erst die Relegation erreicht und ich bin wirklich stolz auf die Mannschaft. Und Glückwunsch an den Putzbrunner SV, die sich sehr fair verhalten haben.“

Zu Beginn der regulären Spielzeit setzte der PSV den Konkurrenten schwer unter Druck, das Aufbauspiel der Gäste wollte zunächst nicht in Fahrt kommen. Rößler erzielte das verdiente 1:0 früh (4.), doch Patrick Tache egalisierte zum 1:1 (37.). Beim Putzbrunner 2:1 von Yanis Mohammed (45.) musste Rensch eine mangelnde Zuordnung nach einem Eckball bemängeln, den zweiten Ausgleich besorgte schließlich Michael Schmidt (72.).

Die Partie würde allein schon mit ihrer Torstatistik einen kompletten Spielbericht füllen, doch in einer Szene kulminierte das Geschehen wohl exemplarisch. Der SC Baldham-Vaterstetten II kam auf dem Putzbrunner Platz vor toller Kulisse mit 250 Zuschauern in der regulären Spielzeit nach zweimaligem Rückstand zweimal zurück und führte durch Corvin Deutschmanns Treffer zum 2:3 (86.) sogar erstmals – brachte dann diese Führung aber nicht über die Zeit.

„Wir lassen leider in Überzahl an unserer eigenen Eckfahne eine Flanke zu und in der Mitte stehen zwei Putzbrunner blank. Das hätten wir unterbinden müssen“, ärgerte sich Rensch über den ganz späten Ausgleich von Benedikt Rößler zum 3:3 in der Nachspielzeit. Der A-Klassist war also buchstäblich nur mehr eine oder zwei Minuten von der Kreisklasse entfernt gewesen.

In der Verlängerung erwischte dann der PSV den besseren Wiedereinstieg mit dem 4:3 durch Sebastian Süss (103.), doch der SCBV II konterte auch diesen dritten Rückstand mit dem 4:4 von Timon Becker (115.). Der Putzbrunner SV bleibt damit in der Kreisklasse, der SC Baldham-Vaterstetten II in der A-Klasse. Für die nächste Saison befindet sich Ralf Rensch in finalen Gesprächen mit der Abteilungsleitung um Walter Geck.