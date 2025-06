„Wirklich gut verstärkt“: Kocyigit wechselt nach Penzberg

Der 1. FC Penzberg nimmt die Landesliga ins Visier. Die Sommer-Transfers lassen keinen anderen Schluss zu. Ihre Schwachstellen in der Abwehr beheben die Penzberger mit drei hochkarätigen Zugängen: Torwart Benedikt Zeisel sowie die beiden Defensivmänner Alexander Jobst und Florian Langenegger verfügen über reichlich Erfahrung in Bayern- und Landesliga. Hinzu kommen Sinan Grgic sowie Fatih Kocyigit vom BCF Wolfratshausen. Josef Siegert, Sportlicher Leiter beim FC Penzberg, hatte den quirligen Angreifer bereits seit längerem beobachtet. Kocyigit kam in der abgelaufenen Saison auf zehn Scorerpunkte beim BCF. Davor hatte er beim TuS Geretsried sowie beim SV Bad Tölz und SC Rot-Weiß Bad Tölz gespielt. „Wirklich gut verstärkt“, bilanziert Siegert. Ob noch weitere Neuzugänge hinzukommen, kann der Sportliche Leiter noch nicht sagen. Bis zum Stichtag am 30. Juni könne stets etwas passieren.