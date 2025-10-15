"Wirft uns nicht aus der Bahn": Manching-Serie reißt trotz 2:0-Führung

Cüneyt Köz, Trainer des SV Manching: »Die Serie ist leider gerissen, umso bitterer natürlich, wenn man eine 2:0-Führung noch aus der Hand gibt. Man muss aber sagen: Wir haben gegen einen guten Gegner gespielt und hatten keine gelernten Innenverteidiger zur Verfügung. Es ist klar, dass dadurch Abstimmungsprobleme entstehen und fehlende Automatismen vorhanden sind, die dann zu Fehlern führen. Trotzdem war mir im Vorfeld wichtig, dass die Jungs das nicht als Ausrede nehmen, sondern mit der richtigen Einstellung auftreten und füreinander da sind. Das haben sie auch getan.

Man darf auch nicht vergessen, dass uns beim Stand von 2:1 zwei hundertprozentige Elfmeter nicht gegeben wurden. Stattdessen bekommen wir das 2:2 und kurz darauf einen Elfmeter gegen uns. Hätten wir das 3:1 gemacht, wäre das vermutlich der Genickbruch für Aindling gewesen, aber so bekommt die Mannschaft nochmal die zweite Luft und das Spiel läuft anders.

Wir lassen uns davon nicht aus der Bahn werfen, wir sind gut drauf und nehmen das Positive mit. Das war nur ein kurzer, kleiner Bruch für uns, aus dem wir unsere Fehler analysieren und lernen werden. Am Sonntag wartet schon das nächste wichtige Spiel gegen einen direkten Konkurrenten, da muss ein Dreier her – und ich bin überzeugt, dass wir mit einem Sieg nach Hause fahren werden.«

Der SV Manching kam mit breiter Brust zum Nachholspiel gegen den TSV Aindling. Fünf Spiele in Folge blieb der SVM zuletzt ungeschlagen und arbeitete sich aus dem Tabellenkeller nach oben. Im Nachholspiel, das aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes vor gut zwei Wochen abgesagt werden musste, sollten die nächsten Punkte folgen. Trotz Start nach Maß kassierten die Hausherren jedoch eine späte 2:3-Niederlage, wodurch die Ungeschlagen-Serie erstmal gerissen ist.

Luca Bienek (elfte Minute) und Top-Torjäger Sebastian Graßl (20. Minute) schossen früh eine scheinbar komfortable Führung heraus. Die Gäste aus Aindling zeigten sich jedoch nicht geschockt und erzielten in der 23. Minute durch Völlmerk den Anschlusstreffer.

In der zweiten Halbzeit war es Wagner, dem in der 56. Minute der Ausgleich gelang. Völlmerk, mit seinem zweiten Treffer, drehte in der 86. Minute die Partie komplett zugunsten des TSV Aindling. Die Gäste stehen damit weiter auf dem neunten Platz, weisen mit 21 Punkten einen beruhigenden Vorsprung zur unteren Tabellenhälfte auf. Manching dagegen verpasst es einen weiteren Schritt aus dem Keller zu gehen und bleibt mit 15 Punkten auf Platz zwölf.

SV Manching – TSV Aindling 2:3

SV Manching: Sebastian Steger, Luca Oehler, Romeo Öxler, Antonio Jurleta, Dzenis Seferovic (62. Kevin Csatari), Rainer Meisinger (87. Daniel Schweiger), Sebastian Graßl (87. Leon Bojaj), Luca Bienek, Nico Daffner, Fabian Neumayer, Leon Peric

TSV Aindling: Kevin Schmidt, Patrick Stoll, Noah Menhart, David Burghart, Dominic Robinson (67. Antonio Mlakic), Marco Ruppenstein, Moritz Wagner, Nico Gastl (88. Jonas Müller), David Bichlmeier (55. Anton Schöttl), Ibrahim Neziri (96. Jonas Simon), Laurin Völlmerk (93. Luca Gießer)

Schiedsrichter: Paul Behlau (Birgland) - Zuschauer: 170

Tore: 1:0 Luca Bienek (11.), 2:0 Sebastian Graßl (20.), 2:1 Laurin Völlmerk (23.), 2:2 Moritz Wagner (56.), 2:3 Laurin Völlmerk (86. Foulelfmeter)