„Wirft einige Fragen auf“ – Oberweikertshofen mit blamablem Auftrtitt in Illertissen

Eine peinliche Niederlage hat der SC Oberweikertshofen im letzten Saisonspiel in Illertissen kassiert. Trainer Dominik Widemann war stinksauer.

Oberweikertshofen – Wegen der Terminkollision mit der Regionalliga-Elf von Illertissen war die Begegnung der Landesliga kurzerhand auf Freitag vorverlegt worden. Doch die Fahrt ins Allgäu hätte sich die Elf von SCO-Trainer Dominik Widemann wahrlich sparen können. Mit einer 0:5 (0:3)-Pleite im Gepäck mussten die Oberweikertshofener die Heimreise antreten.

Gerade einmal 37 Zuschauer verfolgten den letzten Auftritt der beiden Teams im so gut wie leeren Stadion von Illertissen. Für beide Mannschaften ging es nur noch um die berühmte Goldene Ananas. „Das ist aber lange noch kein Grund, sich so zu präsentieren“, schimpfte Widemann. „Ich bin mega enttäuscht. Das war nicht einmal Bezirksliga-Niveau, und das ist noch zu hoch gegriffen.“

Klassenerhalt darf nicht als Ausrede herhalten

Die komplette Mannschaft habe total versagt, habe alles vermissen lassen. „Ich bin einer, der in ein Spiel geht und immer gewinnen will. Doch diese Vorstellung wirft einige Fragen auf. Die Mannschaft hat den Trainer, den Verein einfach im Stich gelassen.“ Dass die Luft nach dem Klassenerhalt raus war, lasse er nicht gelten, so der angefressene SCO-Coach.

Bereits nach einer Viertelstunde lief die Mannschaft einem 0:3-Rückstand hinterher. Ardian Morina erzielte früh die Führung für die U23 des FVI (9.). Zwei Minuten später erhöhte Max Bock auf 2:0, und nach einem Foul eines Oberweikertshofener im Strafraum baute Lukas Wentzel in der 13. Minute mit einem verwandelten Elfmeter den Vorsprung auf 3:0 aus.

Keine Reaktion des SCO nach 0:3-Rückstand

Bereits zu diesem frühen Zeitpunkt war das Spiel so gut wie entschieden. Die Gäste aus dem Brucker Landkreis zeigten keine Reaktion und fügten sich quasi ohne große Gegenwehr in die drohende Niederlage. Endgültig den Glauben an eine Wende dürfte man im Oberweikertshofener Lager nach dem 0:4, erneut durch Morina, in der 57. Minute verloren haben.

In den Schlussminuten flog dann auch noch Abwehrspieler Kilian Lachmayr nach wiederholtem Foulspiel mit der Ampelkarte vom Platz. Die Gastgeber nutzten die kurze Zeit der numerischen Überzahl und setzten mit dem zweiten Treffer in diesem Spiel von Wentzel den bitteren Schlusspunkt für den Dorfclub aus Oberweikertshofen. (Dieter Metzler)