Wird Volland der neue Mölders? Köllner traut 1860-Neuzugang ähnliche Entwicklung zu

München – Benny Lauth, Sascha Mölders und jetzt Kevin Volland ? Beim TSV 1860 München haben sie in der Vergangenheit gute Erfahrungen mit ehemaligen Bundesliga-Stürmern gemacht. Die Hoffnung unter den Löwen-Anhängern ist groß, dass auch Rückkehrer Volland in München-Giesing seinen zweiten Frühling erlebt. Ex-1860-Coach Michael Köllner traut dem 32-Jährigen eine ähnliche Entwicklung zu, wie sie damals Sascha Mölders unter seiner Führung hingelegt hat.

„Als ich im November 2019 zu 1860 kam, ging es Sascha Mölders nicht gut“, erinnert sich Köllner an seine Anfänge bei 1860. „Er war frustriert und wollte seine Karriere beenden.“ Um den bulligen Stürmer wieder für die Mannschaft zu gewinnen, gab ihm Köllner in der anstehenden Länderspielpause fünf Tage frei. Später ernannte er Mölders zum Kapitän. Der vergalt es ihm mit sieben Toren in den ersten sieben Spielen unter Köllner.

„Diese Phase hat ihm den Kick gegeben, um nochmal eine sehr schöne Phase in seiner Karriere zu durchleben“, sagt Köllner. „Eine ähnliche Entwicklung halte ich auch bei Kevin Volland für möglich.“ Der 15-fache Nationalspieler kehrt im Sommer nach 13 Jahren zu den Löwen zurück. Die aktuelle Saison verlief für den Marktoberdorfer enttäuschend. Für Union Berlin kam er bislang auf lediglich vier Kurzeinsätze.