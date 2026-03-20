„Wird viel über Kampf gehen“ – Ebersberg trifft auf Bruckmühl Abstiegskampf in Bruckmühl von Johannes Hain · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

„Wird viel über Kampf gehen“ – Ebersberg trifft auf Bruckmühl – Foto: SRO

Das Sechs-Punkte-Spiel gegen Bruckmühl könnte die Wende bringen. Trainer Michael Hieber setzt auf Rotation und den Kampfgeist seiner Mannschaft.

Es geht Schlag auf Schlag für den TSV Ebersberg. Nach dem Nachholspiel am Dienstag steht bereits am Freitagabend, 19 Uhr, die nächste Partie in Bruckmühl auf dem Programm. Am 22. von insgesamt 30 Spieltagen schon den Taschenrechner auszupacken, ist wohl zu früh, aber angesichts der Tabellensituation muss man nicht Mathematik studiert haben, um die Bedeutung dieser Begegnung ausrechnen zu können. Der TSV Ebersberg liegt mit 16 Zählern punktgleich mit dem TSV Siegsdorf am Tabellenende. Landesligaabsteiger Bruckmühl hat nur fünf Punkte mehr und belegt den letzten Relegationsplatz. Mit einem Sieg könnte sich die Mannschaft von Michael Hieber von ganz hinten etwas befreien und vor allem den SVB viel tiefer in den Abstiegssumpf ziehen.

Fünf Neuzugänge helfen Hieber-Elf bei notwendiger Rotation Damit dies gelingt, müssen nach der intensiven Begegnung unter der Woche vor allem die Akkus geladen werden. „Das gehört dazu“, blickt Hieber pragmatisch auf den eng getakteten Terminplan. „Wir sammeln Kraft, indem wir die Spieler, die zuletzt viel gespielt haben, am Donnerstag im Training nur dosiert belasten und viel regenerieren.“ Die fünf Winterneuzugänge, die mittlerweile alle eingesetzt wurden, geben dem Trainer sogar die Möglichkeit, dass er etwas rotieren kann. „Es wird ein spannendes, aber ganz anderes Spiel auf Rasen in Bruckmühl“, prognostiziert der Eber-Trainer nach zuletzt zwei Begegnungen auf Kunstrasen. „Es wird darauf ankommen, dass wir uns wieder schinden, uns in alles reinwerfen und alles investieren, was wir zur Verfügung haben. Dann wird es viel über den Kampf gehen.“