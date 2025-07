»Wird uns enorm weiterhelfen«: Rockinger verstärkt Neuhausen

Der SV Neuhausen/Offenberg darf sich kurz vor dem Saisonstart in der Kreisliga Straubing über eine namhafte Verstärkung freuen. Stefan Rockinger (37), der knapp 150 Regionalligaeinsätze für den SV Schalding-Heining in seiner Vita stehen hat, läuft ab sofort für den Klub aus dem Landkreis Deggendorf auf. Der Linksfuß war bis 2024 Spielertrainer beim FC Oberpöring, hatte im vergangenen Jahr allerdings aus beruflichen und privaten Gründen eine Fußballpause eingelegt. Nun schnürt er - zumindest sporadisch - wieder seine Stiefel für den SVN.

"Ich möchte keine große Sache daraus machen. Solange ich der Mannschaft helfen kann, kicke ich ein bisschen mit. Wir wollen auf Dauer gern in Neuhausen bleiben, aber: Familie und Arbeit first", betont der 37-Jährige, der aus dem SV Otzing hervorgegangen ist und seit einiger Zeit mit seiner Familie in Neuhausen lebt.



Für den SVN ist der Wechsel des erfahrenen Edeltechnikers nach dem Verlust von Spielertrainer Johann Lauerer ein absoluter Glücksgriff. Gleich bei seinem Debüt am vergangenen Wochenende beim 3:1-Testspielsieg über Kreisklassist SV Deggenau fügte sich Rockinger mit einem Tor hervorragend ein. "Für uns ist das natürlich überragend und eine top Sache, dass er sich entschieden hat bei uns nochmal zu spielen. Egal in welcher Form, er wird uns auf jeden Fall enorm weiterhelfen. Natürlich ist es von Vorteil, dass er einen ganz kurzen Weg zum Sportplatz hat", schmunzelt Neuhausens sportlicher Leiter Markus Wagner.