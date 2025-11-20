Wird Überzahl zum Nachteil?

Mainz. Mehr als eine Halbzeit in Überzahl und doch verloren – das erlebte Verbandsligist TSG Bretzenheim bei Eintracht Bad Kreuznach (1:2). Die Unterzahl, je früher, desto stärker, gilt im Fußball eigentlich als großes Problem. „Aber gefühlt ist es immer häufiger so, dass Mannschaften in Überzahl sich schwertun, zu gewinnen“, sagt Finn Stärz.

Der Bretzenheimer Co-Trainer ließ die KI über die Verbandsliga-Daten sausen. Ergebnis: Nur selten bringt eine Überzahl entscheidende Tore mit sich, aber immer wieder Gegentore. Oberligist SV Gonsenheim kassierte neulich trotz einer Stunde Überzahl das 1:2 in Idar-Oberstein. Regionalliga-Schlusslicht TSV Schott Mainz bilanzierte in knapp 80 Überzahl-Minuten in Balingen und Walldorf in Summe 1:4 Tore – was dann jeweils, in Gleichzahl, auch der Endstand war. Die absurde Serie von sechs Ampelkarten für den TSV wiederum ergab in Summe 2:9 Tore, sechs verlorene Punkte – und fehlende Power für Aufholjagden.

Stärz’ These: „Je höher das Niveau, desto schwieriger ist es, eine gegnerische Überzahl wegzuverteidigen.“ Ob die gefühlte auch eine tatsächliche Wahrheit ist, „wäre ein interessantes Thema für eine Bachelorarbeit, erst recht im Vergleich mit den Profis“. Der 26-Jährige spricht vom psychologischen Effekt, dass die Mannschaft in Überzahl sofort weniger macht und das Team zu zehnt sich stärker verausgabt. Je diffiziler die Platzbedingungen, desto schwerer lässt sich ein Überzahlspiel mit schneller Ballzirkulation umsetzen.

„In Tornähe ist sowieso meist weiter Gleichstand, im Spielaufbau hat man mehr Platz“, beobachtet Stärz. Die TSG lockt mit flachem Aufbau gern Gegner raus, um vorne mehr Raum zu haben. Dieser Ansatz wird in Überzahl, wenn der Gegner tief steht und sich nicht mehr locken lässt, konterkariert. Stattdessen bekommen Gegenspieler wie Kreuznach-Sprinter Levi Mukamba dann sogar mehr Raum. „Und du wirst fahrlässiger in der Restverteidigung.“

Mehr Wechselchancen helfen Mannschaften in Unterzahl

Ein weiterer Faktor dürften die fünf Wechselfenster sein, die es bis hoch zur Verbandsliga gibt. In Ober- und Regionalliga gibt es drei Fenster für fünf Wechsel. So oder so lassen sich, wenn man die Hälfte der Feldspieler ersetzen kann, konditionelle Nachteile leichter kompensieren als früher. „Vor- und Nachteile sind stark spieler- und philosophieabhängig“, sagt Stärz. Die TSG läuft gern Mann gegen Mann an, das klappt zu zehnt arithmetisch nicht mehr. Wer darauf aus ist, Bälle nach vorne zu schlagen und dort einzusammeln, muss sich weniger umstellen, wer gern mauert und kämpft ohnehin.

Sollte sich erhärten, dass eine Unterzahl kaum ein Nachteil ist, könnte dies Auswirkungen auf individuelle Entscheidungen haben – bei Notbremse, Handspiel und auch der Auswechslung Gelb-Rot-Gefährdeter. „Entscheidend ist auch, welchen Spieler es erwischt“, sagt Stärz. Die TSG und auch Basara Mainz profitierten gegen Morlautern davon, dass der Gegner keinen zweiten Keeper dabei hatte.

„Und es ist sehr abhängig vom Spielstand und der Herangehensweise beider Teams“, sagt Gau-Odernheim-Trainer Florian Diel. Der Oberliga-Aufsteiger biss sich an zehn Wiesbachern die Zähne aus (0:3). Und konterte sich beim früh dezimierten Favoriten Karbach zum 3:1-Sieg. „Spieldynamiken ändern sich, Druckzustände verschieben sich massiv. Zu zehnt ist man oft initial bereit, mehr zu machen, und nutzt auch kleine Positiverlebnisse für sich. Der Gegner baut irgendwann Unzufriedenheit auf und gerät in Negativspiralen“, sagt Diel.