"Wird spannend bleiben": Bessenich fährt noch lange keinen Gang zurück

Der SV Rhenania Bessenich ist auf einem sehr guten Weg zum Klassenerhalt. – Foto: Marian Stanienda

So lange wie in den beiden Spielzeiten zuvor muss der SV Rhenania Bessenich diesmal wohl nicht zittern. Das Team sicherte sich jeweils erst am finalen Spieltag den Klassenerhalt. Für die Rückrunde sollten für die Blau-Weißen diesmal nach menschlichem Ermessen nichts mehr nach unten anbrennen.

Ergebnistechnisch schien es mit zwei Auftaktniederlagen dann zwar doch noch nicht direkt zu klicken, danach kam die Rhenania aber immer besser ins Rollen, bestach unter anderem mit einem beeindruckenden 4:1-Erfolg gegen den SC Elsdorf: "Da haben wir viel Engagement und Kampfgeist gezeigt und wurden am Ende mit einem Sieg belohnt", erinnert sich Celik.

20 Punkte und ein gefestigter Platz im Tabellenmittelfeld öffnen gar die Möglichkeit, oben anzugreifen. "Wir haben relativ schnell unsere defensive Ordnung in den Griff bekommen", analysiert Cheftrainer Can Celik. "Das war schon früh in der Saison, unter anderem im Mittelrheinpokal gegen den Bonner SC (2:4) , deutlich zu erkennen. Darauf konnten wir im weiteren Verlauf gut aufbauen."

Besonders im Vergleich zur Vorsaison ist aber in jedem Fall ein wesentlicher Schritt nach vorne zu beobachten, entsprechend herrscht bislang auch die Zufriedenheit: "Mit der Hinrunde können wir insgesamt zufrieden sein. Es gab ein paar Spiele, in denen wir vielleicht noch ein oder zwei Punkte mehr verdient gehabt hätten. Wichtig ist aber, dass wir über dem Strich stehen und uns eine ordentliche Ausgangsposition erarbeitet haben."

Auf eine spielerische Stütze wird der SVB in jedem Fall verzichte müssen. Die Rückkehr von von Knipser Nurullah Yasar (fünf Tore, fünf Vorlagen) war nur von kurzer Dauer. Kurioserweise ging es für ihn nach dem Jahreswechsel wieder zurück zum SV Kurdistan Düren - von dort wechselte er eigentlich erst im Sommer nach Bessenich.

Doch gerade im Kollektiv scheint der SVG in dieser Saison stärker. Und wenn das Team die beinahe makellose Bilanz gegen die schlechter platzierten Teams behauptet, steht nach langer Zeit auch mal wieder eine Spielzeit ohne ernsthafte Abstiegsängste an. Celik hebt vor dem Wiederauftakt gegen Tabellennachbar SV Weiden dennoch den warnenden Zeigefinger: "In der Rückrunde wollen wir weiter stabil auftreten und unsere Position sichern. Der untere Tabellenbereich ist sehr eng, deshalb wird es wichtig sein, konstant zu punkten. Ich denke, es wird bis zum letzten Spieltag spannend bleiben."