„Wird sehr viel auf den Kampf ankommen“ – Olching empfängt Wertingen zum Kellerduell

Erst im letzten Spiel des SCO-Mammutprogramms mit vier Partien in zehn Tagen riss die Erfolgsserie – mit einer 1:3-Niederlage in Kaufering. Diese Scharte wollen die Olchinger jetzt wieder auswetzen: Am Samstag, 14 Uhr, empfangen sie dazu den Tabellenvorletzten aus Wertingen im Amperstadion.

„Es wird sehr viel auf den Kampf ankommen“, vermutet Mayer vor dem Kellerduell. Dass das Selbstvertrauen seiner Spieler nach der Niederlage in Kaufering allzu angeknackst ist, glaubt der SCO-Trainer nicht – ganz im Gegenteil: „Die haben die Niederlage von sich aus reflektiert einzuordnen gewusst“, berichtet Mayer. Schlechte Stimmung sei ohnehin nie ein Problem gewesen, trotz der durchaus schwierigen Saison der Amperstädter.

Zuversicht für das Wertingen-Duell zieht der Olchinger Coach auch aus einer „sehr vernünftigen Trainingswoche“. Die stand zwar immer noch unter den Zeichen des zuletzt vollgepackten Spielplans – am Dienstag wurde nur dosiert trainiert. Doch am Donnerstag konnte man erstmals wieder Vollgas geben im Training. „Da hat man gespürt, dass die Pause gut getan hat“, berichtet Mayer. Die Vorgabe für den Samstag ist deshalb klar: „Wir wollen wieder das auf den Platz bringen, was uns zuletzt so stark gemacht hat.“ Dazu zählen intensives Pressing und eine hohe Laufbereitschaft. Da trifft es sich gut, dass der Coach fast auf den kompletten Kader bauen kann. (Thomas Benedikt)