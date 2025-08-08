„Wird schwierig“: Kammerberg-Coach warnt vor Fatih Ingolstadt

Kammerberg – Nach dem überzeugenden 3:0-Erfolg im Gastspiel beim VfR Garching wollen die Bezirksliga-Fußballer der SpVgg Kammerberg sofort nachlegen. Am Freitag (19 Uhr) steht das Heimspiel gegen den FC Fatih Ingolstadt an.

„Der Sieg in Garching war wichtig, keine Frage. Aber die Jungs wissen, dass die nächste Partie schwierig wird“, betont SpVgg-Trainer Victor Medeleanu. Er warnt vor dem kommenden Gegner – trotz dessen Fehlstarts. Fatih Ingolstadt steht nach zwei Spieltagen noch ohne Punkt da, doch Medeleanu erwartet dennoch einen kniffligen Abend: „Fatih hat einen Umbruch hinter sich, da ist viel Unbekanntes dabei. Viele neue Spieler, eine neue Struktur – das macht es schwer, sie einzuschätzen.“

Tatsächlich waren die Ingolstädter Kicker bei ihren Auftaktniederlagen nicht chancenlos. Mindestens ein Zähler wäre laut Medeleanu drin gewesen. Die Kammerberger wollen daher wachsam in die Partie gehen – mit Respekt, aber auch mit dem klaren Ziel, den eigenen Matchplan durchzusetzen: „Wir versuchen, unsere Spielweise aufs Feld zu bringen, und wollen unseren Fans den ersten Heimsieg in dieser Saison schenken.“