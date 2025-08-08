„Wird schwierig“: Kammerberg-Coach warnt vor Fatih Ingolstadt

Trotz Fatih-Fehlstart: Kammerberg-Coach Medeleanu erwartet knifflige Aufgabe. Der Sieg in Garching gibt der Mannschaft aber Auftrieb.
Kammerberg – Nach dem überzeugenden 3:0-Erfolg im Gastspiel beim VfR Garching wollen die Bezirksliga-Fußballer der SpVgg Kammerberg sofort nachlegen. Am Freitag (19 Uhr) steht das Heimspiel gegen den FC Fatih Ingolstadt an.
„Der Sieg in Garching war wichtig, keine Frage. Aber die Jungs wissen, dass die nächste Partie schwierig wird“, betont SpVgg-Trainer Victor Medeleanu. Er warnt vor dem kommenden Gegner – trotz dessen Fehlstarts. Fatih Ingolstadt steht nach zwei Spieltagen noch ohne Punkt da, doch Medeleanu erwartet dennoch einen kniffligen Abend: „Fatih hat einen Umbruch hinter sich, da ist viel Unbekanntes dabei. Viele neue Spieler, eine neue Struktur – das macht es schwer, sie einzuschätzen.“
Tatsächlich waren die Ingolstädter Kicker bei ihren Auftaktniederlagen nicht chancenlos. Mindestens ein Zähler wäre laut Medeleanu drin gewesen. Die Kammerberger wollen daher wachsam in die Partie gehen – mit Respekt, aber auch mit dem klaren Ziel, den eigenen Matchplan durchzusetzen: „Wir versuchen, unsere Spielweise aufs Feld zu bringen, und wollen unseren Fans den ersten Heimsieg in dieser Saison schenken.“
Personell muss der Coach auf einige wichtige Spieler verzichten: Mario und Dario Stanic sowie Marko Bilkic befinden sich im Urlaub, Torhüter Nicolas Eicher ist noch rotgesperrt. Die Langzeitverletzten Darvin Knetemann, Daniel Seybold und Marko Zec fehlen ebenfalls weiterhin. Dennoch sei der Kader mit 17 Spielern gut gefüllt, wie Medeleanu betont: „Wir gehen mit einem starken Aufgebot ins Spiel. Wir wollen alles versuchen, um zu punkten.“
Nach dem Start mit einer deutlichen 1:4-Niederlage gegen den FC Gerolfing und dem überzeugenden Auftritt in Garching ist Konstanz die oberste Prämisse. Medeleanu und seine Spieler arbeiten daran, Stabilität in die Leistungen zu bringen. Am Freitagabend wollen die Kammerberger den nächsten Entwicklungsschritt gehen – und gleichzeitig mit einem Dreier vor heimischer Kulisse ihr Punktekonto aufstocken.