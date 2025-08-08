„Wird nicht einfach“: SG Reisach verliert komplette Offensivreihe

Reichersbeuern – Dass die Spielzeit 2025/26 „nicht ganz so einfach“ werden wird. ist Martin Schmidt, Coach der SG Reisach, durchaus bewusst. Hat sich doch nicht nur Top-Goalgetter Tobias Bebber nach Holzkirchen in die Bezirksliga verabschiedet, sondern mit Marinus Kröll und Korbinian Haberl (beide Karriere beendet) fehlt dem Kreisklassisten die komplette Angriffsformation der Vorjahre. „Die drei haben alleine über 50 Tore für uns geschossen“, sagt der Trainer. „Das tut natürlich weh. So leicht wird das Sturmtrio nicht zu ersetzen sein.“

Hoffnung schöpft Schmidt allerdings aus der Tatsache, dass fünf erfolgversprechende A-Junioren zur Ersten Mannschaft der Spielgemeinschaft aus Reichersbeuern und Sachsenkam gestoßen sind. „Anfänglich waren die Jungen verständlicherweise noch etwas nervös, aber ich bin mit ihren Vorstellung recht zufrieden“, so der Übungsleiter. Dass bei den Neulingen noch nicht alles auf Anhieb funktioniert, das sieht er ihnen nach. Deswegen versuchte er auch den Youngster in der Vorbereitungsphase so viel Spielpraxis wie möglich zukommen zu lassen.

„Das schaut schon ganz gut aus“, ist Schmidt mit der Entwicklung seiner Schützlinge zufrieden und ist überzeugt, dass seine Mannschaft „in der Liga ganz gut mitspielen wird“. So gab es in der Vorbereitungsphase zwar gegen Warngau eine 1:4- und gegen Bichl eine 1:5-Pleite, dafür jedoch Siege gegen Arget (2:1) und RW Bad Tölz (3:2). Als Meisterschaftsfavoriten nennt der SG-Trainer die Konkurrenz von Real Kreuth und TSV Otterfing. Für sein Team wünscht er sich, „dass wir nicht von Anfang an unten reinrutschen – also einen besseren Start als in der Vorsaison.“ Wenn dann insgesamt eine Platzierung „irgendwo im Mittelfeld der Tabelle“ rausspringt, wäre seine Zielvorgabe erfüllt.