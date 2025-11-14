Wird Michael Jansen wieder zu einer großen Stütze für den TuS Xanten?

Anfang November im nachgeholten Kreispokal-Achtelfinale beim A-Ligisten FC Moers-Meerfeld (5:0) und zuletzt am Wochenende beim hart erkämpften Bezirksliga-Heimsieg gegen die SF Lowick (1:0) kam Torwart Michael Jansen im Trikot des Bezirksligisten TuS Xanten zu seinen ersten beiden Saisoneinsätzen und hielt seinen Kasten gleich zweimal sauber. Gut möglich, dass „MJ“, wie er auf dem Fürstenberg genannt wird, auch am Sonntag um 15.30 Uhr beim abstiegsbedrohten SV BW Dingden II zwischen die Pfosten rückt.
Die Gastgeber belegen aktuell den Relegationsplatz, während der Wechsel im Tor bei den Xantenern in der Liga eigentlich nicht geplant war: Denn der neue Stammkeeper Jan Kallen hatte sich im Auswärtsspiel in Rindern nach einem Zusammenprall mit einem Gegenspieler an der Schulter verletzt.
„Er macht seinen Job sehr gut. Ich sehe da auch nach dem Abgang von Owen Finnerty keine Verschlechterung“, lobt Jansen. Der 31-jährige Ersatztorhüter fungiert seit Sommer zusätzlich als Torwarttrainer im Team von Coach Marcel Zalewski und weiß um seine Rolle: „In der Vorbereitung gab es einen offenen Kampf. Eigentlich sollte ich nur im Pokal spielen, um Spielpraxis zu sammeln, falls mal etwas passiert. Dummerweise kam es dann genauso.“ Ob Kallen am Wochenende wieder einsatzfähig sein wird, entscheidet sich kurzfristig im Abschlusstraining am Freitag.
Für den Tabellenzwölften, der lediglich fünf Punkte Rückstand auf Rang drei hat, aber auch nur vier Zähler vor dem kommenden Gegner liegt, geht es in Dingden darum, im engen Tabellenfeld weiter Abstand zur Abstiegszone zu gewinnen und sich weiter Luft zu verschaffen.
Das Programm bleibt anspruchsvoll: In den kommenden, richtungsweisenden Wochen warten weitere direkte Duelle gegen die direkte Konkurrenz im unteren Tabellendrittel. „Letztes Jahr haben wir es spät geschafft. Im Sommer hat sich viel getan. Wir wollen so schnell wie möglich den Klassenerhalt eintüten und den nächsten großen Schritt gehen. Den Rest wird man sehen“, blickt Jansen voraus.
Der andere Bezirksligist Borussia Veen hat am Sonntag Heimrecht. Der Tabellendreizehnte empfängt um 14.30 Uhr die SV 08/29 Friedrichsfeld, die auf Platz neun steht.