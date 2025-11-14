Wird Michael Jansen wieder zu einer großen Stütze für den TuS Xanten?

„Er macht seinen Job sehr gut. Ich sehe da auch nach dem Abgang von Owen Finnerty keine Verschlechterung“, lobt Jansen. Der 31-jährige Ersatztorhüter fungiert seit Sommer zusätzlich als Torwarttrainer im Team von Coach Marcel Zalewski und weiß um seine Rolle: „In der Vorbereitung gab es einen offenen Kampf. Eigentlich sollte ich nur im Pokal spielen, um Spielpraxis zu sammeln, falls mal etwas passiert. Dummerweise kam es dann genauso.“ Ob Kallen am Wochenende wieder einsatzfähig sein wird, entscheidet sich kurzfristig im Abschlusstraining am Freitag.

Das Ziel: Luft verschaffen