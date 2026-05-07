Wird Mauth zum Meistermacher? »Hergeschenkt wird nichts«

Robert Madl (li.) und Klaus Gibis haben ihren Heim-Ausstand beim TSV Mauth – Foto: Harry Rindler

Spitzenreiter SV Grainet ist am vorletzten Spieltag der Bezirksliga Ost schon am Freitagabend im Einsatz. Beim offensivstarken SV Garham hat die Gastinger-Formation ein dickes Brett zu bohren. Kann der Primus allerdings voll punkten, dann kann am Samstag schon die Entscheidung im Meisterschaftsrennen fallen. Voraussetzung dafür wäre, dass die SpVgg GW Deggendorf ihr Auswärtsmatch beim TSV Mauth in den Sand setzt und leer ausgeht.

"Wir haben in Grainet alles probiert und werden uns auch gegen Deggendorf voll reinhauen. Hergeschenkt wird nichts - das ist doch Ehrensache", sagt Mauths Coach Robert Madl , der gemeinsam mit seinem Co-Trainer Klaus Gibis letztmal bei einem TSV-Heimspiel an der Seitenlinie stehen wird. Begeistert zeigte sich der frühere Klassekeeper von der Kulisse, die seine Schützlinge bei der knappen 0:1-Niederlage in Grainet "genießen" durften: "1.000 Leute - das war überragend und eine Werbung für die Bezirksliga Ost."

Sa., 09.05.2026, 15:00 Uhr TSV Mauth Mauth SpVgg GW Deggendorf Deggendorf 15:00 PUSH

Sollte der Spitzenreiter seine Auswärtshürde in Garham meistern, rechnet Mauths Coach am Samstag-Nachmittag mit einer großen blau-weißen Abordnung. "Wenn Grainet am Freitagabend gewinnt, werden sicherlich zahlreiche Leute vom SVG bei unserem Spiel vor Ort sein und uns unterstützen. Das wäre dann schon eine interessante Konstellation", schmunzelt der 42-Jährige, für den dieses mögliche Szenario allerdings nur eine Randnotiz ist: "Deggendorf hat eine Top-Mannschaft. Um die schlagen zu können, muss bei uns alles passen. Grundsätzlich müssen wir sowieso in jeder Partie an unser Limit kommen, um in dieser anspruchsvollen Klasse Spiele gewinnen zu können."





Mit dem zuletzt privat verhinderten Torjäger Korbinian Tolksdorf kehrt eine wichtige Stütze in den Kader zurück und auch bei Defensivmann Matthias Krampfl besteht die Hoffnung auf eine Rückkehr. "Wir haben es im Frühjahr im Großen und Ganzen gut gemacht. Besser geht es immer, aber wir können zufrieden sein und haben vorzeitig die Liga gehalten. Jetzt wollen wir gegen Deggendorf nochmal ein ordentliches Heimspiel abliefern und vielleicht können wir den Favoriten etwas ärgern", lautet die Parole von Madl, der sich künftig voll auf seine Rolle als Tormanntrainer beim 1. FC Passau fokussieren wird: "Das ist einfach mein Ding und gemeinsam mit meinem Torhüter-Trainerteam wollen wir noch mehr Struktur in das Ganze reinbekommen und vor allem im Jugendbereich noch mehr Gas geben."



